C’était un match d’hiver avec une pelouse catastrophique, du vent, une température proche de la négative, des impacts rugueux et un jeu restrictif. En première période, il valait sans doute mieux ne pas être sorti de son repas pour ne pas être trop déçu. Et pourtant, à l’issue de cette 4e journée, Clermont est tout sourire, vainqueur de Bath très largement (17-34) et en très belle position pour aborder sereinement la suite de la Champions Cup pour rejoindre les quarts de finale. Les murs du Recreation Ground ont sans aucun doute tremblé à la pause dans le vestiaire de Clermont et Franck Azéma a vu une véritable métamorphose.

Lopez et Laidlaw ont métamorphosé le jeu

"L’agressivité ne se commande pas, l’important ce sont les actes", avait annoncé Franck Azéma. Le directeur sportif a sans aucun doute rappelé son message d’avant-match à la mi-temps car ses joueurs, s’ils n’étaient pas du tout largués au score (7-7), bafouillaient totalement offensivement et commettaient beaucoup trop de fautes de toutes sortes. La sortie du capitaine Morgan Parra (35e) sur commotion n’allait sans doute pas faciliter la mission. Et pourtant… Greig Laidlaw a organisé un tout autre rugby avec Camille Lopez. Un rugby plus clermontois. La balle n’était plus rendue au pied. Les avants ne reculaient plus grâce aux entrées de Zirakashvila et Ulugia en première ligne. C’est fort logiquement que Samuel Ezeala a marqué son premier essai européen à la 66e minute de jeu (10-20).

Ezeala, homme du match

Sur le reculoir, étouffés, les Anglais ont explosé. Il faut rappeler que c’est une équipe ambitieuse mais en plein doute, seulement 9eme de Premiership. Dans la lune, ils ont été électrisés par la percée de Samuel Ezeala à droite qui a cassé un placage et fixé deux défenseurs pour l’essai d’Alexandre Lapandry (10-27, 70e). Malheureusement pour eux, les Clermontois avaient retrouvé leur jeu qui a fait leur renommé, tant recherché depuis plusieurs mois. Alors la passe magnifique de Camille Lopez en diagonale ne pouvait pas trouver d’autres bras que ceux de Samuel Ezeala, qui, en jeune pressé, plantait un doublé (10-34, 73e). Jonathan Joseph a marqué un dernier essai anecdotique (17-34, 77e).

Il faudra forcément confirmer cette éclaircie lors du prochain rendez-vous. Ce sera au Marcel-Michelin, contre Bath dimanche prochain après huit jours de repos bienvenus pour guérir tous les bobos. Parfait pour savoir si cet ASM est capable d’être consistant pour maintenir la pression sur l’Ulster, qui reçoit les Harlequins samedi.