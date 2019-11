McIntyre et Laidlaw auront pour remplaçants les internationaux français Camille Lopez et Morgan Parra, qui devraient donc avoir leur mot à dire en cas de fin de rencontre serrée au Kingspan Stadium. Le capitaine Fritz Lee prendra place au centre d'une troisième ligne appétissante avec l'international français Arthur Iturria, pourtant annoncé par l'entraîneur Franck Azéma comme trop juste pour reprendre cette semaine, et le Fidjien Peceli Yato, auteur d'un excellent match contre les Harlequins samedi (53-21).

De leur côté, les Nord-Irlandais pourront compter sur leurs deux vedettes: l'ailier Jacob Stockdale, auteur d'un sauvetage défensif décisif pour s'imposer à Bath (17-16), et le deuxième ligne Iain Henderson, nommé capitaine. Avant cette affiche, Clermont est en tête de la poule 3 avec un point de plus que la province irlandaise.

Les compositions d'équipe

Le XV de départ de l'Ulster : Addison - Ludik, L. Marshall, McCloskey, Stockdale - (o) B. Burns, (m) Cooney - J. Murphy, M. Coetzee, Reidy - Henderson (cap.), A. O'Connor - M. Moore, Herring, E. O'Sullivan

Les remplaçants : McBurney, McCall, O'Toole, Treadwell, Timoney, D. Shanahan, B. Johnston, Gilroy

Le XV de départ de Clermont : Abendanon - Betham, Toeava, Moala, Raka - (o) McIntyre, (m) Laidlaw - Iturria, F. Lee (cap.), Yato - S. Timani, Jedrasiak - Slimani, Ulugia, Falgoux

Les remplaçants : Tadjer, Uhila, Zirakashvili, T. Lanen, Dessaigne, Parra, Lopez, Naqalevu