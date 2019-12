Comptablement, le Racing fait la très bonne opération de la soirée avec cette victoire bonifiée ?

Henry Chavancy : C'est vrai. Nous avions vraiment à cœur de gagner ici pour rester en vie dans cette poule extrêmement difficile. C'est chose faite, et c'est ce que l'on retiendra. On retiendra aussi qu'il nous reste beaucoup de travail, tant on a été imprécis et indisciplinés. Il faudra être meilleurs si l'on veut aller loin.

Comment avez-vous vécu ce carton rouge donné à l'arrière gallois Dan Evans après seulement 37 secondes de jeu ?

HC : On se dit qu'on a déjà vécu cette situation et que l'on a pas toujours su gérer. Nous avons perdu des matchs à 15 contre 14, et ce n'était pas forcément une très bonne nouvelle. D'ailleurs ils ont marqué les premiers et nous ont mis en difficulté pendant 20 minutes. On a su réagir malgré tout.

Vous avez même évolué à 13 à deux reprises...

HC :Effectivement, et la qualité de nos joueurs sur les extérieurs nous a permis de prendre le large au score. Malheureusement, cette victoire vient davantage de ces supériorités numériques que de la qualité de notre prestation... Ces cinq points seront toutefois très utiles.

Est-ce que le Racing n'a finalement pas été son pire ennemi ce soir ?

HC : Je ne sais pas combien de fautes ont a commis... entre 16 et 19 je crois. A ce niveau là, c'est impossible. On a l'habitude qu'on ne peut pas gagner au-dessus de 10. Par moment, on a joué à la baballe, on est sorti de notre stratégie. Voyant qu'ils étaient en sous-nombre, on a voulu marquer trop vite et on a fait n'importe quoi.

Si l'on vous avait dit que vous seriez devant le Munster et les Saracens à mi-parcours, vous auriez tout de même signé ?

HC : Bien sûr, nous sommes contents de tous ces points accumulés, même si nous avons quelques regrets sur ce match nul accroché au Munster. En tout cas, nous avons les cartes en main. On doit gagner nos deux prochains matchs à domicile pour avancer encore vers la qualification. Le moindre faux-pas à domicile reste rédhibitoire.

Cette victoire ne vous fait pas du bien au moral après la défaite à domicile contre l'UBB ?

HC : Je ne vous cache pas que nous avons de l'ambition dans cette compétition et nous sommes tous conscients que cette prestation est largement insuffisante. Comptablement, c'est une très bonne opération mais dans le contenu ça ne l'est pas. Si l'on veut espérer quelque chose, on doit rester exigeants envers nous-mêmes.

Propos recueillis par Simon VALZER.