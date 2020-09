Les 24 clubs seront répartis en deux poules de 12, la compétition se déroulera sur 8 week-ends, quatre journées de poules et une phase éliminatoire avec des quarts de finale aller-retour, des demi-finales puis de la finale le 22 mai 2021 à Marseille. Une des autres nouveautés il n’y aura plus de confrontations nationales dans le cas où des clubs d’une même ligue se retrouveraient dans un même chapeau. Le début de la saison se tiendra les week-ends des 11/12/13 décembre .

CLUBS QUALIFIES POUR LA CHAMPIONS CUP 2020/2021

TOP 14: Bordeaux-Bègles, Lyon, Racing 92, RC Toulon, La Rochelle, ASM Clermont Auvergne, Toulouse, Montpellier ou Castres Olympique*

PRO14: Leinster Rugby, Edinburgh Rugby, Munster Rugby, Ulster Rugby, Scarlets, Glasgow Warriors, Connacht Rugby, Dragons (classements à confirmer à l’issue de la saison actuelle)

Premiership : à confirmer

Challenge Cup en poule unique à 14

L'édition 2020 - 20212 se disputera à 14 clubs avec six clubs de Top 14, quatre de Premiership et quatre de Pro 14 dans une poule unique. Huit week-ends lui seront consacrés avec quatre journées préliminaires, aucune rencontre d'une même ligue et une phase finale à partir de huitièmes de finale. La finale se jouera à Marseille le 21 mai 2021.

CLUBS QUALIFIES POUR LA CHALLENGE CUP 2020/2021

TOP 14: Bayonne, Castres Olympique, Brive, Pau, Agen, Stade Français Paris

PRO14: Benetton Rugby, Cardiff Blues, Zebre Rugby Club, Ospreys

Premiership: Newcastle Falcons (3 clubs supplémentaires à confirmer à l’issue de la saison actuelle)

*NB : S’il n’est pas déjà classé premier, alors le vainqueur 2020 de la Champions Cup deviendra le club classé deuxième de sa ligue. S’il n’est pas déjà qualifié pour la Champions Cup, alors le vainqueur 2020 de la Challenge Cup prendra la place du club classé huitième de sa ligue.