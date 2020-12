Le CV :

Fritz Lee, c'est un des tauliers de l'ASMCA, indéniablement. Celui qui a commencé par le rugby à VII - où il a même été sélectionné avec les All Blacks - est au club depuis bientôt huit ans. Arrivé en tant que joker médical d'Elvis Vermeulen, le troisième ligne centre de 32 ans a construit l'essentiel de son palmarès en Auvergne, pour le plus grand plaisir des spectateurs du stade Marcel-Michelin. Du haut de ses 1,88m et de ses 107 kilos, il a été sacré champion de France en 2017 et a remporté le Challenge européen en 2019 contre La Rochelle.

Mais outre ces titres, le Samoan a aussi bien évidemment fait partie de l'aventure lorsque les Jaunards ont échoués lors des finales du Top 14 en 2015 et 2019. Sur la scène européenne, il a aussi connu des déceptions en s'inclinant en finale lors des éditions 2015 et 2017 de la Champions Cup. Véritable papa des avants clermontois, Fritz Lee est un élément phare du XV de Franck Azéma, a tel point qu'il était le joueur le plus utilisé de Clermont la saison dernière même si la saison n'a pas pu aller à son terme. Cette saison, il a été titulaire sept fois sur les neuf matches disputés par Clermont en Top 14 et semble encore une fois bien parti pour rester le joueur le plus utilisé par le coach Azéma.

Top 14 - Fritz Lee (Clermont) face à CastresIcon Sport

Nathan Hughes de son côté est de trois ans le cadet de Fritz Lee et se trouve en pleine force de l'âge. Avec des mensurations impressionnantes (1,96m, 115 kg) celui qui est international anglais depuis 2016 (22 sélections) s'épanouit pleinement du côté des Bears de Bristol après six années passées chez les Wasps. Transféré au terme de la saison 2018/2019, il n'a pas pu garnir son armoire à trophée dans le club londonien. Finaliste malheureux du Premiership en 2017, son seul titre obtenu en carrière est le Tournoi des 6 Nations 2017 avec le XV de la Rose.

Mais avec l'équipe d'Eddie Jones, sa situation actuelle n'est pas vraiment au beau fixe. En effet, sa dernière cape fut le 16 mars 2019 contre l'Ecosse dans le Tournoi. Depuis, il souffre de la forte concurrence à son poste chez les vices-champions du monde, barré par Billy Vunipola. Non sélectionné pour le Mondial nippon, il avait déclaré : "J'ai l'intention de montrer à Eddie Jones et à tout le monde qui est Nathan Hughes. Je n'abandonnerai jamais". Malgré la victoire contre les Bleus en finale de l'Autumn Nations Cup (22-19), il y a fort à parier qu'Eddie Jones aura un œil sur la prestation de Nathan Hughes ce week-end, d'autant plus que Billy Vunipola n'a pas été absent de tout reproche face à la France dimanche dernier.

Les points forts de Nathan Hughes :

Nathan Hughes est un joueur que l'on pourrait aisément rangé dans la catégorie des numéros huit effrayants. Doté d'un physique impressionnant, son gabarit n'en demeure pas moins un handicap tant le joueur est mobile et dynamique ballon en main. L'une de ses plus grandes qualités est qu'il est un énorme plaqueur, un non moins énorme raffûteur, et un bon premier relanceur. Si Billy Vunipola n'existait pas, on ne croît pas prendre d'énormes risques en disant qu'il aurait sans doute déjà atteint les 50 sélections avec le XV de la Rose.

Hughes est un joueur globalement complet, qui arrive aussi à se trouver en position d'inscrire des essais, souvent en ayant au préalable cassé un ou deux plaquages. Pas maladroit ballon en main, il est un vrai moteur chez les Bears et sera a surveiller de très près du côté de l'ASMCA ce samedi.

Les points forts de Fritz Lee :

De son côté, Fritz Lee est peut-être un peu moins puissant que son homologue anglais, mais il est incontestablement le roi du jeu après contact. Sa faculté à jouer après avoir été plaqué a le don de créer de vraies grosses occasions pour Clermont. On vous disait que Lee était moins puissant, mais il est sans doute le plus complet des deux numéros huit.

Sa rigueur défensive est à montrer dans toutes les écoles de rugby, quand à sa capacité à être mobile et à créer des brèches, elle l'est tout autant. Avec un Fritz Lee en forme, Clermont n'est pas la même équipe que sans son ancien septiste. Son mano à mano avec Hughes sera l'une des clés du match et les partenaires de Semi Radradra seraient bien inspirés de lui laisser le moins de temps possible une fois qu'il se sera saisi du cuir.

L'avis de Rugbyrama :

Le moment pour nous de nous mouiller. Cette semaine encore, le choix est loin d'être évident. Nathan Hughes, pour toutes les raisons que nous avons évoqué plus haut est un facteur X pour son équipe, mais a quasiment dit adieu à la sélection anglaise et se trouve peut-être à un moment un peu plus creux de sa carrière. En ce qui concerne le Clermontois, son vécu en Auvergne et son passé d'ancien septiste en ont fait un joueur ultra complet voire polyvalent. Bien qu'il soit moins impressionnant d'un point de vue physique, il faut se lever de bonne heure pour le prendre à défaut défensivement.

Ajoutons à cela que dans toute sa carrière, il n'a jamais été exclu définitivement d'un match. Une preuve de plus de son énorme plus-value dans le groupe auvergnat, et qui nous pousse donc à le désigner vainqueur de notre duel hebdomadaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez donner votre avis sur la question en répondant au sondage ci-dessous.