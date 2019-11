Clermont s'est incliné en Ulster 18-13 à l'issue d'un match assez dantesque. Les Irlandais ont sumarquer deux essais, les Français un seul. Le plus incroyable, c'est que Clermont, mené toute la partie, a failli revenir au score dans les dix dernières minutes après un essai de pénalité sur une mêlée très dominatrice. Mais d'un autre côté, le score aurait pu être plus lourd et finalement, l'entraîneur Franck Azema ne s'est pas montré aussi déçu qu'on aurait pu le croire.

Il se satisfaisait de ce point de bonus ramené de Ravenhill tout en empêchant les Ulstermen de marquer un bonus offensif. Il nous semblait donc très fataliste, au bon sens du terme après cette soirée très arrosée et presque glaciale : " Nous avons souffert, mais ce point n'est pas un miracle, ce bonus nous sommes allés le chercher. Au vu de la domination de l'Ulster en première-mi-temps, notamment sur les phases de collision, ce n'était pas si mal de limiter les dégâts comme ça. Je regrette que nous n'ayons pas pas su leur mettre la pression sur le jeu au pied comme eux ont sur le faire. Après, sur l'essai refusé à Raka, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y avait en-avant. "