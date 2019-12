Le Liberty Stadium de Swansea n’a pas le charme de Thomond Park et les chants y sont aussi discrets qu’habituels. L’antre des Ospreys a toutefois les allures du piège parfait où les équipes françaises ont déjà été surprises par le rythme proposé par la formation galloise. "Pour espérer une longue campagne européenne, nous devons à tout prix gagner ce week-end. La double confrontation face aux Ospreys est primordiale", insiste le demi de mêlée Maxime Machenaud, conscient qu’avec le même nombre de points (7) que le Munster Rugby, et deux sur les Saracens, la marge de manœuvre dans la Poule 4 reste fragile.

" Un résultat positif est primordial pour le Racing 92 "

Face à l’adversaire présumé le plus faible de la poule, qui plus est englué à l’avant-dernière place de la conférence A du Pro 14 avec une seule victoire en sept rencontres, le Racing 92 ne peut donc se permettre de lâcher le moindre point. "Ce match face aux Ospreys est très important pour nous. Il constitue quasiment un 8ème de finale. Les Ospreys vont avoir à cœur de remettre la marche avant dans la compétition, un résultat positif est primordial pour le Racing 92", martèle le Directeur du Rugby Laurent Travers.

Champions Cup - Teddy Thomas (Racing 92) contre le MunsterIcon Sport

Pour s’autoriser à rêver d’un quart de finale en Champions Cup, notamment à domicile, les Ciel et Blanc seront donc en quête d’au moins 8 points lors de leur double confrontation à venir contre la formation emmenée par l’emblématique deuxième-ligne Alun Wyn-Jones. Et un point de bonus offensif fait presque figure d’obligation.

" Nous étions très déçus après le match contre le Munster "

Si les deux rencontres entre le Munster Rugby et les Saracens devraient également permettre d’y voir plus clair dans le classement de la Poule 4, les Racingmen, revanchards après leur défaite du week-end dernier en TOP 14 contre l’UBB, s’appuieront sur leur nul accroché face à la Red Army (21-21) pour échapper au piège du Liberty Stadium. "Nous étions très déçus après le match contre le Munster. Le match de ce week-end est un match très important et nous ne voulons pas revivre la même sensation. A nous d’être solidaire pour ramener une victoire", souligne le troisième-ligne Antonie Claassen.

Finn Russell de retour à son meilleur niveau

Les espoirs du Racing 92 à Swansea seront certainement dépendants de Finn Russell, auteur d’une prestation en tout point remarquable à Thomond Park. La saison passée, le club francilien s’est souvent accroché aux performances du demi d’ouverture écossais pour briller. "C’est toujours un plaisir de jouer cette compétition. C’est le tournoi le plus relevé sur la scène européenne… nous sommes encore très excités de jouer ce match", confie le numéro 10 international. Un enthousiasme qui s’avance comme meilleur rempart à un éventuel fiasco gallois.