Steffon Armitage loue le niveau de la Champions Cup

"C'est de mieux en mieux, a-t-il expliqué à l'EPCR. Le talent qui se manifeste est tout simplement incroyable et cette compétition offre à chaque joueur un goût différent du rugby auquel il est habitué. De la Premiership au Top 14 ou au Pro 14, l'intensité et la vitesse de jeu augmentent. Et c'est une bonne chose d'avoir la chance de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe."