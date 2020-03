Orgie de finales européennes sur beIN SPORTS

Mourad Boudjellal a dû vibrer encore une fois hier soir devant sa télévision. Et pour cause. La chaîne beIN SPORTS, détentrice des droits de diffusion des compétitions européennes, a décidé d'offrir à ses abonnés l'ensemble des finales de Champions et Challenge Cup. Ainsi, l'ancien président du RCT a sans doute savouré l'émotion du 3ème titre continental consécutif du RC TOULON. C'était en 2015. A partir de ce mardi soir, place sera faîte à l’hégémonie des Anglais des Saracens vainqueur du Racing 92 et de Clermont respectivement en 2016 et 2017. Et pour ceux les supporters du club francilien, double doses de déception avec la diffusion samedi soir de leur seconde finale perdue. C'étais en 2018 contre les Irlandais du Leinster.

Le programme complet :

le 30/03 à 20h45 : CLERMONT - TOULON Finale Champions Cup de 2015

le 31/03 à 20h45 : HARLEQUINS - MONTPELLIER Finale Challenge Cup de 2016

le 01/04 à 20h45 : RACING 92 - SARACENS Finale Champions Cup de 2016

le 02/04 à 20h45 : GLOUCESTER - STADE FRANÇAIS Finale Challenge Cup de 2017

le 03/04 à 20h45 : CLERMONT - SARACENS Finale Champions Cup de 2017

le 04/04 à 18h45 : CARDIFF - GLOUCESTER Finale Challenge Cup de 2018

le 04/04 à 20h45 : LEINSTER - RACING 92 Finale de Champions Cup de 2018

le 05/04 à 18h45 : CLERMONT - LA ROCHELLE Finale de Challenge Cup de 2019

le 05/04 à 20h45 : LEINSTER - SARACENS Finale de Champions Cup de 2019