Le Racing en cador, Lyon qui continue d'apprendre... Voici les Tops et Flops du week-end

Les Tops

Le Racing comme un grand d'Europe

A Limerick, dans l'enfer de Thomond Park, le Racing n'est certes pas devenu le deuxième club français de l'histoire à s'imposer là bas. Mais face au Munster, face à qui on leur promettait le pire, les Franciliens ont longtemps réalisé le match parfait, grâce notamment à ses talents offensifs exceptionnels (Russell, Vakatawa, Imhoff, Thomas...), au point d'être devant au score jusqu'à la toute fin du match. Emmenés par les anciens de la province, Ryan et Zebo, les Parisiens ont même penser l'emporter, jusqu'à cet essai final de Conway sur son aile, puis tranformé par Hanrahan (21 à 21). Un scénario final pas si malheureux pour le Racing, quand le dernier cité manqua dans la foulée un drop plein axe à 20 mètres des poteaux. Deux points ramenés de Thomond Park, le Racing l'a joué comme un grand d'Europe.

Bordeaux à l'extérieur

A Edimbourg, Bordeaux n'a pas réalisé son meilleur match de la saison, gêné par une équipe écossaise usant du jeu au pied pour mettre les Girondins sous pression constante. Mais, à l'extérieur et sur la pelouse de Murrayfield qui plus est, l'UBB a montré s'il le fallait encore qu'il avait cette saison pris en galon et beaucoup appris avec l'arrivée d'Urios. En témoigne ce bon match nul 16 à 16 décroché en Ecosse, acquis grâce à une pénalité tardive de l'inévitable Matthieu Jalibert, qui n'en finit plus, lui non plus, de rayonner.

Oyonnax solide leader

Devant des cadors comme Grenoble ou Perpignan, Oyonnax, le leader de la ProD2, n'en finit plus de cartonner. Jeudi soir, les Ours sont cette fois allés gagner sur la pelouse de Soyaux, pour poursuivre leur série de 6 victoires consécutives. Une nouvelle belle performance qui place plus que jamais Oyonnax comme un des favoris du championnat cette saison.

Les Flops

La Rochelle et Lyon, ça coince

Déjà largement défaits lors de la première journée de Champions Cup, Rochelais et Lyonnais ont cette fois mis la manière mais avec le même résultat. Battus respectivement à Sale et par le Leinster, les deux jeunes équipes, solides en championnat, ont une nouvelle fois pu mesurer l'écart qu'il existait avec la Coupe d'Europe, elles qui sont toujours à la recherche d'une victoire dans la compétition cette saison. Et c'est bien là que le bas blesse.

Brive écrasé à domicile

D'ordinaire très solides à domicile, surtout qu'ils alignaient une équipe plutôt compétitive, les Brivistes ont néanmoins chuté lourdement face à Bristol, et ont pu voir l'écart qui les séparaient du leader actuel du championnat d'Angleterre. Une défaite historique, eux qui n'avaient plus inscrit le moindre point à domicile depuis 57 ans!

Béziers et Montauban s'enlisent

Voilà deux habitués de la ProD2 qui commencent sérieusement à se faire peur avec ce troisième bloc. Une nouvelle fois, Béziers, qui n'a pris que 4 points sur ces 4 derniers matchs, a lourdement chuté chez les Montois. Montauban, lui, s'est incliné une nouvelle fois à domicile, face à Carcassonne cette fois et se rapproche de la zone rouge.