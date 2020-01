Contre le Connacht, le Stade toulousain a assuré sa qualification en quart de finale de Champions Cup, avec une victoire. Mais à la 73e minute de jeu, Zack Holmes reçoit un carton rouge pour un plaquage jugé dangereux et l'ouvreur a dû quitter ses partenaires avant la fin de la rencontre. Le verdict de la commission de discipline vient de tomber, l'ouvreur australien écope de quatre semaines de suspension et manquera la réception de Gloucester, de Bordeaux, le déplacement au Racing 92 et la venue de Montpellier. Désormais le Stade toulousain a une problématique au poste de 10, dès le 21 janvier les internationaux vont quitter le club pour le Tournoi des Six Nations 2020, les principales solutions pour pallier l'absence de Zack Holmes n'en seront plus. Dupont, Ntamack et Ramos vont rejoindre Marcoussis et le XV de France. Si les Rouge et Noir pourraient se diriger vers une charnière Pagès-Bézy, Tristan Tedder reste également une solution à l'ouverture pour le Stade toulousain. Mais d'autres solutions pourraient être trouvées par le staff du club champion de France.

Par Bastien Rodrigues