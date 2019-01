Champions Cup - L'antisèche : le Racing l'a échappé belle, mais recevra son quart à la maison

Le match :

À la stupeur générale, les Gallois de Llanelli dominent outrageusement les 10 premières minutes de la rencontre. Possession, occupation, les visiteurs répètent leurs gammes mais qui se font surprendre sur un ballon de contre par l'excellent jeu au pied de Russell qui profite à Chavancy puis Imhoff. Les occasions s'enchaînent, Zebo sauve une première fois le Racing, mais ne peut rien sur l'essai d'Evans Dans cette partie, c'est un Racing à réaction qui tente de se défaire de gallois très en place sur les fondamentaux. Chavancy répond à Evans à la 28e, puis Zebo répond ensuite à McNicholl, enfin Vakatawa donne la réplique à des Scarlets prenant 4 points d'avance à l'heure de jeu. Au fur et à mesure, les Racingmen finissent par prendre le meilleur. Les automatismes retrouvés et la fraîcheur du banc propulsent les Ciel et Blanc en tête. Un avantage que les Franciliens ne lâcheront pas. Victoire peu convaincante mais bonifiée du Racing (43-33)

Le joueur : Simon Zebo

Antonie Claassen face à LlanelliIcon Sport

Auteur d'un doublé, l'Irlandais a parfaitement joué son rôle de finisseur en bout de ligne. Dans le jeu, Zebo a mis à plusieurs reprises le feu dans la défense peu hermétique des Scarlets avec ses crochets toujours aussi ravageurs. Défensivement, il a sauvé ses partenaires en propulsant Parkes hors des limites du terrain alors que celui-ci s'apprêtait à aplatir.

La stat : 126

Soit le nombre de points inscrits par le Racing en trois matchs de Champions Cup à domicile. Impériaux dans leur salle, les Ciel et Blanc ont pourtant laissés beaucoup d'opportunités à des Scarlets qui n'en demandaient pas tant. Un problème à régler de toute urgence avant les quarts de finale.

Le fait : Bernard Le Roux touché

Apppelé pour disputer le prochain Tournoi des 6 Nations 2019, le deuxième/troisième ligne Bernard Le Roux est sorti sur blessure. Sur les images, on constate que le genou semble touché, on s'aperçoit que sa tête heurete le genou de Samson Lee. Dans l'optique du XV de France cette blessure intervient au plus mauvais moment.

Le Tweet

Constat d'une première période manquée côte Racingmen :

La question :