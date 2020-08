Le ministre britannique des transports Grant Shapps a jeté un froid ce jeudi soir et notamment en ce qui concerne la tenue des matchs de Coupes d'Europe au mois de septembre voire même les rencontres internationales de l'automne. "Si vous arrivez au Royaume-Uni après quatre heures du matin samedi en provenance notamment de France, des Pays-Bas, de Monaco et de Malte, vous devrez vous placer de vous-même à l'isolement pour 14 jours." La cause ? La recrudescence des cas de Covid-19 dans l'Hexagone. De son côté, la France et notamment le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari n'ont pas tardé à réagir annonçant "regretter la décision du Royaume-Uni" et "appliqueront des mesures de réciprocité dans le champ des transports." "J’ai dit à mon homologue Grant Shapps notre volonté d’harmoniser les protocoles sanitaires pour assurer un haut niveau de protection des deux côtés de la Manche."

Les conséquences sportives ? Si cette mesure venait à être prolongée, les quarts de finale de Coupes d'Europe prévus le week-end du 19-20 septembre seraient grandement compromis. À plus long terme, ce sont même les matchs internationaux programmés en octobre-novembre qui pourraient être impactés.