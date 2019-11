La commission de discipline de l'EPCR a annoncé la sanction. L'arrière de l'Ulster Will Addison, auteur d'un plaquage dans le mouvement mais dangereux sur Paul Jedrasiak face à Clermont, a été suspendu 4 semaines par l'EPCR. Alors que la sanction de base était de six semaines et compte tenu du "casier disciplinaire vierge du joueur", la décision a été prise de réduire la peine de deux semaines. Le joueur de Belfast manquera donc la double confrontation face aux Harlequins en Coupe d'Europe.