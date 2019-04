Saracens - Munster

Deux équipes habituées des phases finales de Coupe d’Europe depuis plusieurs saisons. Malgré de solides prérogatives en termes de combat et de conservation du ballon, le Munster apparaît légèrement plus faible que son adversaire. A domicile, les Saracens semblent sûrs de leurs forces et souhaitent retrouver la finale de la compétition reine. Les Sarries disposent d’un jeu plus complet et d’une ligne d’attaque plus imprévisible avec des joueurs de classe mondiale comme Liam Williams, Sean Maitland et l’inévitable Owen Farrell. Le Munster devrait opposer une féroce résistance notamment si leurs avants arrivent à contrecarrer les plans des locaux, mais nous voyons les Saracens s’en sortir devant leur public.

Notre pronostic : victoire des Saracens

Leinster - Toulouse

Le duel que tout le monde attend ce dimanche à 16h15 à l’Aviva Stadium de Dublin. Les Toulousains se présentent en Irlande surs de leurs forces avec un buteur – Thomas Ramos – en pleine confiance. Voilà le match le plus important de la saison pour la troupe à Ugo Mola qui retrouve les sommets européens. De son côté, le Leinster est un grand habitué de ces rendez-vous et récupère son maître à jouer Jonathan Sexton.

Les Irlandais connaissent leur système de jeu sur le bout des doigts mais devront grandement se méfier des capacités des Toulousains à jouer dans le désordre. Nous voyons un match extrêmement serré ou les Irlandais devraient faire la différence dans les derniers instants grâce à leur sérénité et à leur vécu. Le Leinster est une grande équipe, supérieure à Toulouse qui revient petit à petit au plus haut niveau du rugby européen.

Notre pronostic : victoire du Leinster