Champions Cup - Victoire bonifiée et match référence pour le Racing

Le Racing s'est fait peur 20 minutes avant de dérouler. Menés 3-12 après deux essais de Shanahan (6e) et Stockdale (20e), les hommes du duo Travers-Labit n'ont ensuite fait qu'une bouchée de la province nord-irlandaise pour s'imposer 44-12 sur leur pelouse. Parfois critiqué cette saison pour son rugby pragmatique à défaut d'être spectaculaire, le club francilien a offert une véritable démonstration collective qui en dit long sur ce que les coéquipiers de Finn Russell ont sous le pied. Désormais seul leader de la poule 4 après cette 2e journée de Champions Cup, le Racing met déjà une option sur la qualification en phases finales.

Champions Cup - Treadwell Kieran (Ulster) contre le Racing 92Icon Sport

L'Ulster n'a existé que...20 minutes !

Il y a des matchs qui marquent une saison au fer rouge. Cette réception de l'Ulster à la Paris-La Défense Arena en fera peut-être partie, au moment de faire les bilans. L'entame de match a pourtant laissé penser, l'espace de quelques minutes, que ce duel face à un autre grand d'Europe aurait pu se transformer en coup de Trafalgar pour le Racing.

Malmené par les coéquipiers de Rory Best, les ciel et blanc ont même plié à deux reprises (6e, 20e). D'abord sur un gros travail de la ligne de 3/4, notamment de Lowry et Addison. Puis, à 15 contre 14, sur une diagonale parfaite de Burns pour son ailier Stockdale. Devant un public un brin médusé, l'Ulster ne s'imaginait pas, à cet instant, ne plus marquer aucun point jusqu'au coup de sifflet final.

Hasard ou coïncidence, la sortie précoce de Chauveau (24e), blessé à la main, a laissé place à un Racing de haut-vol. Iribaren, tout juste entré en jeu, a alors remis son équipe dans le sens de la marche après une 89 de Claassen, suite à une mêlée dans les 22m adverses (28e). En mêlée fermée justement, le pack francilien a régné. Mais c'est surtout le collectif du dernier finaliste de la Champions Cup qui a écœuré une équipe d'Ulster totalement surclassée pendant une heure.

Klemenczak flambe au milieu des cadors

Difficile de sortir un joueur du lot, tant la démonstration est à mettre au crédit de toute l'équipe francilienne. Si Nakarawa, Russell ou encore Zebo ont souvent surnagé, pour ne citer qu'eux, mention spéciale à Olivier Klemenczak. L'ancien dacquois, arrivé de PRO D2 à l'intersaison, a prouvé ce soir qu'il n'avait rien à envier à ses compères de la ligne de 3/4.

Déjà très en vue dans l'antichambre du TOP 14, le jeune centre de 22 ans qui vient d'enchainer une deuxième titularisation en Champions Cup, a notamment délivré ce soir deux caviars pour Lauret (32e) et Imhoff (44e). En laissant, au passage, sa carte de visite à la défense de l'Ulster.

Champions Cup - Nakarawa Leone (Racing 92) contre UlsterIcon Sport

Si le Racing a dû attendre le money-time pour s'adjuger le point de bonus offensif (Thomas, 68e) après un essai sublime de 80 mètres, avant que Zebo n'enfonce le clou à la 76e en chambrant Lowry, cette rencontre a tout du match référence pour les Franciliens. Avec ce deuxième succès en autant de matches dans cette nouvelle campagne européenne, ils prennent seuls les commandes de la poule 4.

Et le calendrier leur offrira l'opportunité de mettre déjà un pied en phase finale, en cas de succès face aux Tigers de Leicester, attendus à la Paris-La Défense Arena le 9 décembre, pour le compte de la 3e journée. Le Racing reste sur six succès consécutifs à domicile en Champions Cup. La meilleure série de son histoire.