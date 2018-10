Champions Cup - Vern Cotter (Montpellier) : "On doit bosser encore pour tenir le rythme"

Rugbyrama : Votre équipe a affiché deux visages très différents en première et deuxième mi-temps, et a même failli perdre la rencontre. Préférez-vous retenir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ?

Vern Cotter : Nous avons bien joué en première mi-temps c'est vrai, mais ensuite nous avons subi. Nous devons absolument progresser pour devenir constants sur 80 minutes. Nous aurions pu perdre le match sans qu'il n'y ai rien a redire... Je te retiens donc ce soir la victoire, et je pense que les huit jours que nous avons pour préparer le déplacement à Newcastle vont être très importants.

N'auriez-vous pas préféré que vos joueurs choisissent de prendre les points au pied plutôt que d'aller en touche pour marquer des essais et empocher le plus rapidement possible le point de bonus offensif ?

V.C. : On peut toujours tout discuter. C'est vrai que nous avons perdu quelques pénaltouches importantes, notamment à cause d'une touche qui a été hésitante. Si l'on choisit d'aller en touche, il faut assumer et bien capter le ballon pour pouvoir mettre le jeu en place derrière.

Champions Cup - Louis Picamoles (Montpellier) contre EdimbourgIcon Sport

Votre équipe a semblé manqué d'énergie en deuxième mi-temps...

V.C. : Je ne sais pas si cela vient du match disputé face à Toulon la semaine dernière, mais il est vrai que cette rencontre fut très physique et que nous n'avons eu que six jours pour récupérer derrière. J'ai toutefois apprécié nos intentions de jeu en première mi-temps, même si je regrette que nous n'ayons pas pu les maintenir en deuxième mi-temps.

Edimbourg semblait plus habitué à ce rythme soutenu, plus fréquent en Ligue Celte...

V.C. : C'est vrai. Edimbourg a fait un très bon match, surtout sur le plan offensif. Nous avons eu tendance à rendre un peu trop le ballon au pied. Les Écossais avaient bien préparé le coup. Mais en tout cas cette victoire nous permet de partir à Newcastle avec de la confiance et la volonté d'imposer notre jeu là-bas.

Qu'avez-vous pensé de la stratégie mise en place par les Écossais ?

V.C. : Comme on pouvait s'y attendre, ils sont misé sur le rythme pour nous déplacer et nous fatiguer. Mais le point positif, c'est que nous avons bien bossé la défense aujourd'hui ! Après, on doit encore travailler pour tenir le rythme. On l'a vu l'année dernière, quand nous avons affronté des équipes comme Exeter ou le Leinster contre qui on avait eu du mal. Il faut qu'on bosse dur pour élever notre niveau physique. A Newcastle, ce sera la même chose : ils jouent sur un terrain synthétique et mettent beaucoup de rythme dans leur jeu. Voilà pourquoi ces huit jours vont être très importants.

La victoire est tout de même au rendez-vous...

V.C. : Oui, mais on ne va pas vous cacher que l'on voulait les cinq points ! On a bien démarré le match en développant un bon rugby mais nous n'avons pas été capables de le faire jusqu'au bout. Et c'est pour cela que nous sommes déçus ce soir.