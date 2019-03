C’est surement ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui en Top 14 au centre. Les deux internationaux français, Virimi Vakatawa et Sofiane Guitoune s’affrontent pour un quart de final de Champions Cup aux allures de phases finales de Top 14. Bien qu’ils soient boudés par le XV de France les deux joueurs font partie des éléments indispensables de leur effectif.

Frédéric Charrier, entraineur des trois quarts du Castres Olympique a été interrogé par Rugbyrama sur cette belle affiche et ce duel de centre. "Ça va être un gros match. Le Stade Toulousain fait une saison remarquable et le Racing, même quand ils étaient moins bien placés il y a de cela trois semaines, on savait qu’ils allaient se replacer pour la qualification".

Des machines à accélérer le jeu

Vakatawa est en tête du classement des marqueurs d’essais de Top 14 avec 10 réalisations. Suivi de près par Imhoff (9) et Guitoune (8). Signe de la réussite offensive du Racing 92 et du Stade Toulousain incarnée par ces joueurs. En Champions Cup les deux centres ont inscrit quatre essais chacun. Des qualités offensives au service d’un collectif.

Frédéric Charrier fait le point sur Virimi Vakatawa, "Il est très percutant. Il est capable d’éviter des placages, de se créer des situations dans des petits espaces et de faire la différence. C’est toujours important d’avoir des joueurs comme ça sur des phases finales."

Vidéo - Guitoune transperce le mur des Wasps 00:33

Impressionnant sur ses passes après contact il aura fort à faire face à Sofiane guitoune. Le centre toulousain "est capable de mettre beaucoup de vitesse dans le jeu. D’accélérer le rythme avec ses appuis déroutants", poursuit le coach de Castres. Avant d’ajouter, "il est capable de supporter des matchs à haute intensité et de garder le rythme tout le long de la partie. Ce qui en fait un joueur redoutable de ce côté-là". La faculté à casser les plaquages pour les deux joueurs devrait permettre d'ouvrir des espaces pour leurs coéquipiers. Nul doute que ce quart de final peut réserver beaucoup de belles choses.

Par Dylan Munoz