Champions Cup - Une première pour Lyon !

Les Glasgow Warriors, Cardiff Blues et les Saracens, rien que ça ! Pour la première année du Lou en Champions Cup, les Lyonnais seront donc confrontés au vainqueur sortant de la Challenge Cup, les Cardiff Blues mais surtout face aux vainqueurs de la grande Coupe d'Europe en 2016, 2017, les Saracens. "On va jouer contre l'équipe d'Angleterre, d’Écosse, et du Pays de Galles, rigolait Pierre Mignoni lors de la cérémonie de présentation de la Champions Cup aux clubs français. Ça va être une poule très compliquée avec des styles de jeu très différent. Mais c'est ça qui est très excitant en tant qu’entraîneur."

L'ère Mignoni

À la tête de l'équipe de Lyon depuis 2015, Pierre Mignoni a fait grandir le club. Arrivé en Pro D2, il est aujourd’hui le premier entraîneur de Lou a participé à la grande Coupe d'Europe. Une fierté : "On est fier de participer à cette compétition évidemment. Pour les joueurs, pour le club, pour les actionnaires. C'est un club qui a un parcours atypique depuis quelques années. Le voir à ce niveau c'est super." Après une saison ou le Lou a joué le maintient en 2016, la saison passé, Lyon a décroché la cinquième place en Top 14, ce qui lui a permis d'être qualifié pour les phases finales, et pour la Champions Cup. Une évolution rapide que le club la doit en partie à l’entraîneur.

"On peut parler d'ère Mignoni, souriait Julien Puricelli, le capitaine de cette équipe de Lyon. Depuis qu'il est arrivé, on a changé de dimension. Ça fait trois ans que l'on travaille au quotidien pour arriver à jouer cette compétition. Aujourd’hui on y est." Le capitaine du Lou voit cette qualification comme une récompense, pas de la saison dernière, mais une récompense plus globale "Je savoure le titre de Pro D2 que maintenant. Avec les anciens, on savait que ce titre n'était que le début d'une aventure. En 2016 ont été champions de deuxième division, et aujourd’hui on joue la Champions Cup. C'est génial pour ce club. Il va falloir entretenir cette image d'un club ambitieux dans le monde entier. Et j'espère que cette année, cette Coupe d'Europe va permettre au Lou et aux jeunes joueurs de grandir pour que dans les années futures, Lyon y soit régulièrement et puisse rivaliser pour aller le plus loin possible."

Pour son premier match dans la Champions Cup de son histoire, les Lyonnais accueilleront les Cardiff Blues, champions de la petite Coupe d'Europe la saison passée, le dimanche 14 octobre à 14 heures.

Par Alexis Bargallo