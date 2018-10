Champions Cup - Trois semaines de suspension pour Danny Cipriani

L'Anglais de 30 ans, qui n'a pas été retenu en sélection pour la tournée de novembre à venir, avait initialement été suspendu six semaines. Mais un comité disciplinaire indépendant, formé par trois personnes, a divisé par deux la sanction, prenant en considération son "casier disciplinaire vide" et "ses remords exprimés en temps et en heure". Cipriani, qui était en grande forme, pourra rejouer le 12 novembre. En août, il avait été condamné à 2.000 livres d'amende (environ 2.230 euros) après avoir plaidé coupable de voies de fait, refus d'obtempérer et trouble à l'ordre public à la suite d'un incident survenu dans une boîte de nuit de Jersey.