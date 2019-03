Première ligne : Clément Castets ou Cyril Baille à gauche

L'équation a été résolue pour le poste de talonneur et de pilier droit en raison des blessures de Julien Marchand, Leo Ghiraldini et Dorian Aldegheri pendant le Tournoi des 6 Nations. En revanche, ils sont nombreux à postuler au poste de pilier gauche. Clément Castets et Cyril Baille sont au coude à coude depuis plusieurs semaines. Ils ont pris de l'avance sur Lucas Pointud et Rodrigue Neti. L'international Cyril Baille, de retour sur les terrains depuis la fin décembre après une longue blessure aux ischio-jambiers, était notamment titulaire le week-end dernier à La Rochelle quand Clément Castets l'était le dimanche précédent contre Lyon.

Deuxième ligne : Un problème de Richie

L'indéboulonnable Joe Tekori est le papa de ce groupe toulousain. Malheureusement touché par un deuil familial en fin de semaine dernière, la présence du capitaine n'est pas encore certaine. S'il est présent, il est en revanche certain d'être titulaire. La deuxième place doit être attribuée entre Richie Arnold et Richie Gray. Le premier est arrivé début janvier au club et s'est révélé comme une très bonne trouvaille. Le second était la grande déception du début de saison, passant de longues semaines l'infirmerie (dos). Il est maintenant bien revenu à l'image de sa prestation à La Rochelle. Les deux Richie sont donc en concurrence.

Demi de mêlée : Duel d'internationaux

Antoine Dupont est un phénomène du rugby français, qui est devenu titulaire en équipe de France lors du Tournoi des 6 Nations. On pourrait alors penser que sa place est assurée au Stade toulousain. Ce n'est pourtant pas le cas, car Sébastien Bézy, aussi appelé chez les Bleus en novembre et pendant le Tournoi, est le demi de mêlée qui a le plus joué cette saison avec les Rouge et Noir. Il a tenu le poste avec brio et n'est pas étranger aux bonnes prestations stadistes. En revanche, Antoine Dupont lui a souvent été préféré lors des matchs de Coupe d'Europe.

Champions Cup - Antoine Dupont (Toulouse) face au LeinsterIcon Sport

Centre : Ahki dans la danse

Avant le tournoi des 6 Nations, il ne faisait aucun doute que la paire de centre titulaire du Stade toulousain était composée du phénomène Romain Ntamack et du revenant Sofiane Guitoune, qui marche sur l'eau cette saison. Seulement, le Néo-Zélandais Pita Ahki a profité du départ en sélection du jeune Ntamack pour gagner du temps de jeu mais surtout pour enchaîner des prestations de très haut niveau. Il est maintenant une option sérieuse dans la concurrence.

Ailes : Tauzin donne le tournis

À l'image de son tour de passe-passe devant Alexi Balès lors de la victoire à La Rochelle, le jeune ailier Lucas Tauzin, champion du monde des moins de 20 ans en juin dernier, a marqué des points ces dernières semaines. Il est actuellement un des hommes en forme de l'attaque stadiste. II pourrait par exemple concurrencer l'international Yoann Huget, de retour de vacances après la période internationale et qui avait besoin de repos pour soigner un tendon délicat.

Lucas Tauzin et Theo Belan (Toulouse) contre La RochelleIcon Sport

Arrière : Le choc des générations

Comme au poste de demi de mêlée, Ugo Mola et son staff pourraient avoir à choisir entre deux internationaux : Maxime Médard et Thomas Ramos. Le plus expérimenté a gardé une légère avance en équipe de France mais le jeune buteur a endossé le rôle de numéro un avec le Stade toulousain depuis le début de la saison, notamment en raison de la précision de son jeu au pied face aux perches. Néanmoins, Zack Holmes, mis à part un jour sans au Stade français, a assuré parfaitement l'intérim. Est-ce que cela peut chambouler la hiérarchie ? Il ne faut pas non plus oublier Cheslin Kolbe qui a suppléé les deux internationaux français avec brio pendant le tournoi des 6 Nations et qui offre des options intéressantes à ce poste.