Édimbourg - Munster

L’histoire est largement en faveur du Munster dans cette compétition. Avec deux tournois remportés en 2006 et 2008, les Irlandais ont l’expérience des phases finales. Deuxièmes au classement de la conférence A, les hommes de Johann Van Graan sont sortis premiers de leur poule de Champions Cup tout comme Edinburg Rugby. L’équipe qui reçoit a naturellement un avantage mais contre le Munster rien n’est joué.

Notre pronostic : victoire du Munster

Saracens - Glasgow

Si les Saracens brillent avec leur équipe de champions, le match s’annonce très difficile pour les Anglais. Deuxièmes de Premiership derrière Exeter, ils auront fort à faire face au premier de la conférence A de Pro 14. Ils auront la chance de recevoir ce match, ce qui ici devrait être déterminant.

Notre pronostic : victoire des Saracens

Leinster - Ulster

Match 100% irlandais et non des moindres entre le premier et le second de la conférence B de Pro 14. Le Leinster sort d’une défaite à Édimbourg mais n’a perdu que trois fois cette saison en championnat. En Champions Cup, Toulouse les avait refroidis au stade Ernest-Wallon 28-27. Mais l'Ulster ne semble pas avoir les armes contre l'ogre de cette Coupe d'Europe, particulièrement à Dublin.

Notre pronostic : victoire du Leinster

Racing 92 - Toulouse

Le match franco-français. Toulouse est irrésistible en championnat et le Racing devrait se qualifier pour les phases finales sauf grosse surprise. Avec un duel au sommet entre Sofiane Guitoune et Virimi Vakatawa, la rencontre devrait être d’une grande intensité. Sûrement l’un des matches les plus difficiles à pronostiquer tant les deux équipes tournent à pleine puissance en cette fin de saison.

Notre pronostic : victoire de Toulouse