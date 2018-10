Champions Cup - Toulouse : Kaino prend cinq semaines, Pointud quatre

La Commission de discipline de l'EPCR a eu la main lourde avec le Stade toulousain. En effet, le commissaire à la citation du match entre Bath et le club français avait notifié les comportements de Jerome Kaino et de Lucas Pointud. Le troisième ligne all black était cité, officiellement "pour avoir frappé le trois-quarts centre de Bath Rugby, Jamie Roberts, avec son épaule à la 39e minute".

Un plaquage jugé haut qui avait valu un carton jaune au double champion du monde, par ailleurs auteur d'une excellente prestation lors de la victoire des Stadistes pour leur entrée en lice en Coupe d'Europe. Kaino était convoqué ce mercredi pour une audience disciplinaire à Paris devant une commission composée de Sam Hillas (Angleterre), président, Marcello d’Orey (Portugal) et Tony Wheat (Angleterre). L'espoir était de rigueur dans les rangs toulousains car le geste du joueur, s'il était punissable, ne semblait pas impressionnant. D'ailleurs, Jamie Roberts, sorti après cette action, sera bien aligné avec son équipe samedi aux Wasps.

Appel envisagé pour Kaino

La commission s'est pourtant montrée sévère en estimant, selon le communiqué de l'EPCR, "que Kaino avait commis un acte de jeu déloyal qui aurait mérité un carton rouge. Au motif que l’incident a impliqué un contact avec la tête, pour respecter les directives de World Rugby, la Commission a été obligée de conclure que l'acte de jeu déloyal correspondait à la sanction moyenne du barème de World Rugby.

Champions Cup - Rhys Priestland (Bath) v Jerome Kaino (Toulouse)Icon Sport

Un point d'entrée de six semaines a donc été sélectionné. Etant donné que le joueur a plaidé non coupable mais en prenant en compte la bonne conduite du joueur lors de l’audience, la Commission a décidé de réduire la sanction d’une semaine et a donc prononcé cinq semaines de suspension." Un immense coup dur pour le club rouge et noir, à la veille d'accueillir le Leinster dimanche, puisqu'en l'état, Kaino ne pourrait retrouver les terrains qu'à partir du lundi 3 décembre. Du coup, selon nos informations, le Stade toulousain devrait rapidement faire appel de cette décision.

La lettre de Catt n'a pas suffi pour Pointud

La mauvaise nouvelle n'est pas arrivée seule pour Toulouse. Un autre joueur était donc cité, en la personne de Lucas Pointud, officiellement "pour avoir frappé le pilier de Bath Rugby, Nathan Catt, avec sa tête à la 50e minute du match". Et le pilier gauche a écopé d'une suspension de quatre semaines. La commission, formée de Pam Woodman (Ecosse), président, Marcello d’Orey (Portugal) et John Greenwood (Angleterre), "a confirmé la citation et a déterminé que Pointud avait heurté la tête de Nathan Catt avec son épaule et que cet acte de jeu déloyal aurait mérité un carton rouge."

Top 14 - Lucas Pointud (Toulouse) contre CastresIcon Sport

Le joueur anglais avait pourtant, comme révélé sur Rugbyrama.fr, envoyé un courrier pour dédouaner Pointud mais cela n'a visiblement pas suffi pour plaider sa cause. Le Toulousain ne pourra retrouver la compétition qu'à partir du lundi 26 novembre. Du coup, le staff stadiste sera privé de ses trois premiers choix au poste de pilier gauche pour recevoir les Irlandais, Cyril Baille et Rodrigue Neti étant à l'infirmerie. Il ne pourra compter que sur Clément Castets et le jeune Américain David Ainu'u. A noter qu'entre les blessures ou les suspensions, Dorian Aldegheri, Richie Gray, Piula Fa'asalele, Gillian Galan, Pierre Fouysaac, Théo Belan ou Yoann Huget sont également indisponibles actuellement.