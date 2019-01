Champions Cup - Toulouse : Et maintenant, l'Irlande

Voilà qui est fait. Après son probant succès au Stadium face à Toulon (39-0) et avant un match au Leinster capital pour la suite de leur aventure européenne, Toulouse a su « ne pas tomber dans le piège » à Agen, ainsi que le relevait l'arrière Maxime Médard après la rencontre. A Armandie samedi, on n'a pas vu le grand Toulouse des dernières semaines, certes.

Mais en remportant leur quatrième victoire à l'extérieur de la saison, les Haut-Garonnais ont assuré l'essentiel et poursuivi leur belle série de douze matchs sans défaite. "C'était le match piège par excellence et c'est bien d'avoir gagné malgré une prestation moyenne sur le contenu, confirmait Ugo Mola. On a vu des choses intéressantes mais il y a eu du déchet, des ballons rendus et ces deux contres qui ont mené aux essais agenais."

Top 14 - Yoan Tanga Mangene (Agen) contre ToulouseMidi Olympique

Ses joueurs avaient-ils déjà la tête en Irlande, alors ? "Je ne sais pas si la perspective de ce match a pesé mais quand vous enchaînez deux rencontre face aux Wasps, puis un déplacement à Clermont, la réception de Toulon et que vous vous préparez à aller au Leinster, vous savez qu'il y aura une baisse d'énergie à Agen. Et ce n'est pas faire offense aux Agenais que de le dire..., confiait le technicien. Après, j'ai été rassuré par notre capacité à répondre présents malgré un contenu imparfait."

" On y va sans pression "

Invaincus depuis le 29 septembre et une défaite à domicile contre Castres, les Toulousains se trouvent dans les meilleures dispositions au moment de clore la phase de poule européenne. Et d'aller défier le champion d'Europe dans son antre. "On espère être à la hauteur, reprenait le technicien, qui s'attend à un gros match après la victoire de son équipe à l'aller (28-27) fin octobre. Nous les avions peut-être un peu cueillis à froid et je pense que nous allons avoir droit à un retour un peu compliqué. Tant mieux, cela nous permettra de nous aguerrir pour la suite." "On sait où on va et surtout d'où on vient, assurait le capitaine Julien Marchand samedi soir. Ce match va être très, très dur."

Champions Cup - Julien Marchand (Toulouse) contre le Leinster lors du match aller, remporté par le Stade Toulousain, le 21 octobre 2018Icon Sport

Même si c'est leur première place de poule qui sera en jeu samedi après-midi, les Toulousains iront à Dublin "sans pression, assurait Maxime Médard. Si on perd ce match, on ne va pas s'enfoncer. On continuera simplement de travailler pour enchaîner avec les réceptions de Bath puis de Grenoble, pour rester dans les clous avant le Tournoi et ses doublons, qui risquent de ne pas nous être très favorables. Ce déplacement en Irlande sera en tout cas un test intéressant." A plus d'un titre...