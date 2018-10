Champions Cup - Toulouse et la mauvaise série anglaise

L'histoire européenne de Toulouse est riche, c'est même le club le plus titré dans la "grande" coupe, avec 4 sacres, à égalité avec le Leinster. Cependant le dernier titre remonte à 2010 et le Stade a traversé une période moins prolifique ces dernières années. Étrangement le Stade n'a jamais gagné de finale contre une équipe anglaise et plus récemment, l'opposition face aux clubs anglais s'avère redoutable pour les Rouge et Noir.

Les coéquipiers de Julien Marchand se déplacent à Bath avec les statistiques contre eux. Les clubs de Premiership ont remporté les cinq derniers matchs. Il y a deux saisons, la double confrontation contre les Wasps se soldait par une défaite et un nul, celle d'avant, deux défaites face aux Saracens et la saison d'avant les Toulousains perdaient à Ernest-Wallon 18-35 contre Bath. Ils étaient allés gagner le match aller en Angleterre 19-21. De bonne augure pour la rencontre de demain.