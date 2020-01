Lyon – Northampton

Le LOU n'a plus rien à jouer dans cette Champions Cup contrairement aux Anglais qui en cas de victoire peuvent espérer se qualifier pour les quarts de finales. Toutefois,devant son public, Lyon voudra obtenir une seconde victoire après celle contre Trévise.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6029 vote(s) Lyon Match nul Northampton

Notre pronostic : Victoire de Northampton.

Harlequins – Clermont

Les Auvergnats sont à la recherche d'un quart de finale à domicile. Les joueurs de Franck Azema savent qu'ils n'ont pas vraiment leur destin entre leurs mains, mais ils se déplacent en Angleterre avec la ferme intention de gagner en espérant un faux pas d'un concurrent direct pour recevoir ce quart de Champions Cup. La victoire est donc impérative face aux Harlequins, qui n'ont plus rien à jouer dans cette compétition.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6237 vote(s) Harlequins Match nul Clermont

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Clermont.

Exeter – La Rochelle

À domicile, Exeter va vouloir l'emporter pour obtenir un précieux quart de finale au Sandy Park face à une équipe de La Rochelle qui n'a plus d'espoir dans cette compétition. Le staff des Maritimes va sûrement faire tourner son effectif sur ce match pour donner du temps de jeu à ceux qui en manque. Des joueurs rochelais qui voudront donc se montrer et pourquoi pas revenir de ce déplacement avec une victoire surprise comme lors de leur déplacement à Glasgow.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5968 vote(s) Exeter Match nul La Rochelle

Notre pronostic : Victoire bonifiée d'Exeter.

Saracens – Racing 92

Les Saracens reçoivent le Racing 92 àl'Allianz Park avec quatorze points au compteur et donc encore l'espoir de se qualifier pour les quarts de finales de Champions Cup. Pour cela, les Anglais devront sortir leurs stars du placard afin d'obtenir une victoire bonifiée synonyme d'une possible qualification. De son côté, le Racing ne viendra pas sans ambitions. Les joueurs franciliens voudront obtenir des points de ce déplacement pour obtenir un quart de finale à domicile.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6165 vote(s) Saracens Match nul Racing 92

Notre pronostic : Victoire des Saracens, bonus défensif pour le Racing 92.

Montpellier – Connacht

Un match pour du beurre dans cette poule 5. Respectivement 4e et 3e de cette poule, les deux équipes n'ont rien a jouer à part leur honneur et la dernière place pour le moment occupée par les Héraultais. Cette rencontre va surtout servir à reprendre confiance pour Montpellier qui reste sur un succès lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5441 vote(s) Montpellier Match nul Connacht

Notre pronostic : Victoire de Montpellier.

Toulouse – Gloucester

Le Stade Toulousain a assuré sa qualification en quart de finale le week-end dernier avec la victoire sur la pelouse du Connacht. Cette fois, à domicile, les hommes d'Ugo Mola vont vouloir gagner pour recevoir ce quart de finale de Champions Cup. Face à une équipe qui a encore un mince espoir de se qualifier en tant que meilleur second, les Rouge et Noir vont tout mettre en œuvre pour gagner et offrir aux supporters un quart à la maison. Un événement qui n'est plus arrivé depuis 10 ans.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5756 vote(s) Toulouse Match nul Gloucester

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Toulouse.