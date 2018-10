Champions Cup - Toulouse est de retour !

Une année sans voir le Stade Toulousain dans la grande Coupe d'Europe, c'est long. Vainqueur à quatre reprises du trophée, Toulouse se retrouve dans une poule très élevée. Les Toulousains vont affronter les Anglais de Bath et des Wasps, ainsi que le champion d'Europe en titre, le Leinster. En tout dans cette poule 1, les quatre équipes ont remporté 11 fois la grande Coupe d'Europe.

La saison passée, le Stade Toulousain n'a pas participé à la Champions Cup. Une première pour le club. "Il y avait moins de monde au stade, confiait Julien Marchand, le capitaine de Toulouse. On jouait parfois le jeudi. On est très content de retrouver cette compétition. C'est avec beaucoup de fierté que nous allons attaquer cette nouvelle saison en Coupe d'Europe." L'an dernier en Challenge Cup, le Stade Toulousain n'était pas sorti des poules.

Champions Cup - Quart de finale 2017 entre le Munster et ToulouseIcon Sport

Le prestige de la compétition ne doit pas paralyser ce jeune groupe en progression. "Le prestige c'est bien, mais la réalité du terrain va vite nous rattraper, expliquait Ugo Mola, le manager de Toulouse lors de la présentation aux clubs français de la Champions Cup. Ce sont des matchs qui se jouent à rien. On tombe dans une poule difficile avec le Leinster, les Wasps et Bath. On commence d'ailleurs par un déplacement très compliqué à Bath." Les Anglais réussissent un bon début de championnat avec deux victoires et un match nul en cinq journées. "C'est une équipe accès sur l'offensive, insiste Ugo Mola. Il va falloir être à la hauteur très vite."

Le Stade Toulousain vainqueur de l'épreuve en 1996, 2003, 2005 et 2010 va devoir batailler dur pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. La dernière fois que les Toulousains sont sortis des poules en Champions Cup c'était lors de leur dernière participation en 2017 face au Munster (défaite 41 à 16 au Thomond Park.)

Alexis Bargallo