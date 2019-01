Champions Cup - Toulon termine sur une bonne note

Elle compte pour du beurre mais, symboliquement, elle fera peut-être date dans la saison de Toulon. Le RCT a profité d'un dernier déplacement européen sans aucun enjeu comptable, si ce n'est celui de ne pas terminer dernier de la poule 5, pour signer sa première victoire loin de Mayol, cette saison (24-27). Jamais, jusqu'ici, le club varois n'avait d'ailleurs décroché le moindre point, à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Cette fin de série, le RCT de Patrice Collazo la doit en grande partie à l'apport des minots. Carbonel a été grand. Soury aussi, l'espace d'un instant, pour tuer le suspense d'une folle fin de match, à Kingston Park.

Champions Cup - Bastien Soury (Toulon)Icon Sport

Les supporters toulonnais sont encore passés par tous les états, en ce vendredi soir un brin enneigé, outre-manche. Alors que le RCT menait 20-10 à 10 minutes de la fin du match, une saute de concentration a bien failli anéantir les efforts louables des nombreux minots présents sur la pelouse des Falcons au coup d'envoi. En l'espace de deux minutes, après la rentrée de plusieurs cadres, Toulon a pris deux essais (71e, 73e) et s'est retrouvé mené...24-20 ! A peine croyable, au vu du scénario de la rencontre. Mais c'était sans compter sur l'exploit d'un autre jeune soldat, pour sauver son club d'une sacrée désillusion.

Les minots marquent de précieux points

Bastien Soury a-t-il eu le temps de laisser sa carte de visite à Cavubati quelques secondes après cette double lame anglaise ? En tout cas, le jeune talonneur n'a pas fait dans la dentelle pour marquer le premier essai de sa carrière chez les professionnels. Le 3e ligne anglais s'est retrouvé sur les fesses, après une percussion qui résume, à elle seule, l'envie de toute une génération en ce dernier match européen de la saison pour le RCT. Pour certains, à l'image de Devaux, c'était une première. Une première tout court, en pro. Mission réussie.

Test Match - Mathieu Smaili (Toulon) contre LyonIcon Sport

Si Smaïli s'est aussi illustré à l'arrière et s'est vu refuser un essai après arbitrage vidéo (35e), d'autres bons points sont à mettre à l'actif d'une charnière rajeunie. Et parfois diablement efficace. Associé à Yoann Cottin, Louis Carbonel a notamment sorti un geste de très grande classe à la demi-heure de jeu, à l'origine du deuxième essai toulonnais. En faisant la toupie pour effacer un plaquage avant de passer les bras pour Tuisova à hauteur de la médiane, le Champion du monde U20 a semblé donné une certaine assurance et sérénité à son équipe. Jusqu'à cette fameuse 71e minute, tout du moins. Mais Toulon a enfin gagné à l'extérieur. Et ça vaut tout le bonheur du monde, ce soir, pour Patrice Collazo et l'ensemble de son groupe.