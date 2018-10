Champions Cup - Toulon souverain à domicile, Exeter en patron... Nos pronos pour la 1ère journée.

Poule A

Leinster – Wasps

Les quadruple champions d'Europe lancent la défense de leur titre face à un candidat déclaré à savoir les London Wasps. Vainqueur en championnat du choc qui les opposaient au Munster, les Irlandais ne voudront pas manquer leur premier rendez-vous et devraient l'emporter.

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour le Leinster

Bath – Stade Toulousain

Le Stade Toulousain retrouve enfin sa compétition fétiche ! Les Rouge et Noir se déplacent au Recreation Ground pour y affronter Bath. Les Anglais, battus chez eux par Exeter, veulent faire mieux que l'an dernier ou ils n'avaient pu passer les poules, devancés par le RCT. Les Stadistes voudront y faire bonne figure et confirmer leur bon début de saison en championnat.

Notre pronostic : Victoire de Bath, Bonus défensif pour le Stade

Poule B

Exeter – Munster :

Éliminés dès les poules l'an dernier, les Chiefs d'Exeter se présentent bien plus armés pour cette édition 2018-2019. Et quoi de mieux que de débuter sa compétition par un choc face à un habitué des joutes européennes à savoir le Munster ? Il est fort à parier que les Chiefs voudront commencer tambour battant face à une Red Army toujours difficile à manier.

Notre pronostic : Victoire d'Exeter

Gloucester – Castres Olympique

Les champions de France démarrent eux aussi leur campagne à l'extérieur face à Gloucester. Les récents finalistes de la Challenge Cup, 4ème de Premiership viennent de s'imposer avec la manière sur la pelouse des Wasps et comptent bien enchaîner. Les Castrais quant à eux se déplacent avec une équipe certainement remaniée, assez compétitive pour y espérer ramener quelque chose ?

Notre pronostic : Victoire et Bonus offensif pour Gloucester.

Poule C

Lyon – Cardiff Blues

Pour leur première apparition dans la compétition, les Lyonnais accueillent les derniers vainqueurs de la Challenge Cup. Un défi à la hauteur des ambitions lyonnaises, eux qui viennent de glaner une victoire importante en championnat face au Racing 92. Une victoire à Gerland serait un formidable cadeau pour un public qui attendait cela depuis le retour du LOU en Top 14.

Notre pronostic : Victoire de Lyon

Glasgow – Saracens

Derniers de leur poule l'an dernier, les Warriors de Glasgow voudront évidemment faire mieux. Mais la tâche s'annonce rude avec la réception des Saracens qui ne comptent pas laisser de points en route pour se faciliter les choses. Une victoire des Sarries serait logique.

Notre pronostic : Victoire des Saracens, bonus défensif pour Glasgow

Poule D

Scarlets – Racing 92

Le finaliste de l'édition précédente démarre sa campagne continentale sur la pelouse des Scarlets. Des Gallois, défaits en dei-finale l'an dernier par le Leinster a soif de revanche. Mais les hommes du duo Labit-Travers sont très compliqués à jouer et peuvent espérer ramener quelque chose du Parc Y Scarlets.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92, Bonus défensif pour les Scarlets

Ulster – Leicester Tigers

Deux équipes aux formes opposées. L'Ulster vient de céder à domicile en championnat face au Connacht. Leicester vient d'aller gagner à Northampton. Mais le charme de la Coupe d'Europe saura t-il sublimer les Tigers au point d'aller gagner au Kingspan Stadium ? Rien n'est moins sûr.

Notre pronostic : Victoire de l'Ulster

Poule E

Montpellier – Edimbourg

Les héraultais veulent éviter le camouflet de l'an dernier ou les hommes de Cotter furent sortis dès la phase de poule. Pour cette première rencontre, le MHR devra faire sans Goosen sur la touche pour au moins trois mois et sans Cruden qui devrait revenir d'ici deux semaines après sa blessure au mollet. À ses forfaits s'ajoutent ceux de Nadolo et de Timoci Nagusa. À domicile, Montpellier devrait tout de même être en capacité de faire la différence.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier

Toulon – Newcastle Falcons

Le RCT est au plus mal en championnat. Mais en Coupe d'Europe la donne change, Patrice Collazo a promis que Toulon ne ferait plus rire personne. Newcastle est donc prévenu, le dernier de la Premiership devra sortir son match référence pour espérer ramener quelque chose de la Rade. Mais sur ce que l'on voit, on ne les en crois pas en capacité.

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour le RCT