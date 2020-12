Toujours selon nos informations, les Toulonnais auraient constaté des irrégularités qui laisseraient entendre de possibles cas de Covid-19 chez les Scarlets. Ils auraient ensuite échangé avec les dirigeants de l'EPCR, qui leur auraient proposé de reporter la rencontre à dimanche. Un délai qui aurait permis de retester notamment l'effectif gallois. Une option que les Varois auraient refusée : en effet, les joueurs du RCT devront bénéficier de trois jours de vacances obligatoires la semaine prochaine (comme convenu par le règlement de la Ligue) et jouer un dimanche les auraient donc empêchés de préparer leur choc contre Clermont le 27 décembre prochain dans des conditions satisfaisantes.

Devant cette situation ubuesque, le staff rouge et noir aurait donc décidé de quitter le pays de Galles sur le champ. Une décision forte, mais qui pourrait se retourner contre eux puisqu'en cas de match non disputé, l'EPCR pourrait déclarer les Toulonnais forfaits et ces derniers perdraient la rencontre sur un score de 28-0, synonyme de bonus offensif pour les joueurs de Llanelli. Un "scandale" pour les dirigeants du RCT, qui ne comprennent pas comment l’instance européenne pourrait les sanctionner, simplement parce qu’ils n’auraient voulu prendre aucun risque pour la santé de leurs protégés.

