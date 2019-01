Champions Cup - Toulon, place aux minots

Le calvaire européen du RCT prend fin ce vendredi avec un déplacement à Newcastle. Un match sans enjeu pour les deux équipes, en soirée, sur un synthétique et vraisemblablement sous la neige. Ô Joie. Pour l'occasion, Patrice Collazo et son staff ne vont prendre aucun risque. Ainsi, Raphaël Lakafia, Facundo Isa, Brian Alainu'uese ou J.P. Pietersen restent au chaud après de légères alertes. Guilhem Guirado ne figure lui pas dans le groupe. Ce sont donc les jeunes du club qui vont porter les couleurs du RCT. Pour l'honneur.

Champions Cup - Jean-Baptiste Gros (Toulon) contre NewcastleIcon Sport

"C'est un match sans enjeu sur le plan comptable, nous attendons avant tout un état d'esprit, malgré des conditions qui s'annoncent difficiles. Les jeunes vont jouer, nous y allons pour faire un bon match", annonçait Sébastien Tillous-Borde ce mardi. Et l'adjoint de Collazo de poursuivre à propos des jeunes envoyés au feu. "Certains ont connu leur première la semaine dernière face à Edimbourg, avec des prestations plus ou moins bonnes. A eux de s'exprimer". Ainsi, Jean-Baptiste Gros, Mathieu Smaili, Yoann Cottin ou encore Antoine Zegdar, présents à Mayol, devraient à nouveau avoir leur chance. Tout comme les plus "expérimentés" Emerick Setiano et Louis Carbonel.

Les minots qui portent le futur du club. A leurs côtés, Bastien Soury ferait presque office d'ancien. Du haut de ses 23 ans, le talonneur va jouer à Newcastle pour sa neuvième apparition de la saison. Lui qui jusqu'à présent devait attendre les périodes de doublon pour voir son nom sur les feuilles de match a vu son temps de jeu grimper cette année. Encore plus avec le match à venir. "J'aborde cela sereinement, jusqu'à cette année, je jouais un peu plus pendant le Tournoi avec peu de temps de jeu en amont et pas d'automatisme. Là, c'est différent j'ai déjà joué", assurait-il.

Top 14 - Bastien Soury (Toulon) contre le Racing 92Icon Sport

Quelques "anciens" pour encadrer

Promu capitaine pour cette rencontre, Romain Taofifenua sera l'un des cadres de cette équipe, lui qui revient de suspension et doit encore retrouver le rythme. "Il y aura Mamuka (Gorgodze) et Liam (Messam) avec moi pour encadrer l'équipe", expliquait-il. Lui le timide et le taiseux doit forcer le trait pour accompagner cette jeune troupe. "C'est un honneur pour moi d'être capitaine de ce club, il ne faut pas faillir. Nous allons tout faire pour guider au mieux les jeunes. Mais c'est bien de les voir, ils apportent du sang frais", convenait-il. En cela, il pourra également compter sur Daniel Ikpefan. L'ancien d'Oyonnax est de retour après sa semaine de suspension.

Top 14 - Romain Taofifenua (Toulon) sera le capitaine du RCT ce week-end face à NewcastleIcon Sport

25 ans au compteur pour l'ailier qui se donne également pour mission d'encadrer aux mieux les cette jeunesse. "Il faut les aider au mieux dans leurs déplacements, dans les breaks... après ce sont des joueurs qui sont pris par le coach donc aptes à jouer avec nous. On va régler des détails sur le terrain au fil du match, mais ils sont prêts à montrer qu'ils peuvent jouer à haut niveau et être avec nous". L'occasion est belle pour les minots. Dans un groupe qui se cherche, où certains supposés leaders sont dans le dur, il y a des places à prendre. A eux de jouer.