Champions Cup - Toulon en arrière toute

Pour le Rugby Club Toulonnais, l'aventure européenne prend fin ce soir dans le froid polaire du Kingston Park de Newcastle. Déjà éliminé, Patrice Collazo a logiquement fait le choix de remanier une bonne partie de l'effectif pour affronter une équipe des Falcons elle aussi ecartée de la compétition au soir de cette dernière journée. Sur la feuille de match ce ne sont pas moins de huit jeunes issus du centre de formation qui seront alignés par l'ancien manager Rochelais et son staff. Si quelques uns ont déjà eu des opportunités comme Soury, Gros, ou encore Cottin et Carbonel c'est poste d'arrière qui depuis le début de cette Champions Cup qui pose problème.

Test Match - Mathieu Smaili (Toulon) contre LyonIcon Sport

Le réel problème, c'est la profondeur du banc toulonnais à ce poste spécifique. Avec Hugo Bonneval, Jonah Placid, Daniel Ikpefan et donc Mathieu Smaïli, le RCT alignera un quatrième arrière différent en Coupe d'Europe. Bonneval n'a plus joué depuis le 8 décembre et la victoire toulonnaise face à Montpellier en Champions Cup. Jonah Placid ne convainc pas encore Collazo, tandis que Daniel Ikpefan n'a occupé ce poste que par défaut, lui l'ailier de formation. Enfin, même si il n'a pas évolué à ce poste dans cette campagne européenne JP Pietersen a lui aussi pu dépanner (comme il a pu d'ailleurs dépanner au centre).

Le poste arrière risque donc d'être un problème à plus long terme. Avec l'arrivée de Nehe Milner-Skudder qui risque très probablement d'être aligné à l'arrière, le RCT doit résister avec ses armes.