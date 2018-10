Champions Cup - Semesa Rokoduguni (Bath) inarrêtable

Un match à 5 essais transformés partout, beaucoup de suspense et du haut niveau... Les Wasps et Bath ont offert un drôle de spectacle pour la deuxième journée de la poule 1 de Champions Cup. Semesa Rokoduguni, positionné sur l'aile droite des visiteurs, a délivré une prestation très haut de gamme. Interceptant une passe de Willie Le Roux dans son camp à la 30e, il fait parler sa vitesse et ira au bout des 70 mètres pour aplatir.

Auteur de trois percées, l'ailier anglais d'origine fidjienne a également performé en défense. Il a plaqué avec succès à 10 reprises. Rokoduguni a fait beaucoup de bien dans l'alignement arrière de Bath et ça n'est pas près de s'arrêter. L'international anglais de 31 ans a signé un nouveau contrat avec son club de Bath qui n'a pas communiqué la durée exacte. Depuis ses débuts en 2012, il a marqué 48 essais en 126 matchs.