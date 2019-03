72. Voilà le nombre d'essais inscrits par les Franciliens après vingt journées de championnat. Tout simplement le meilleur total du Top 14. Une statistique impressionnante qui pourrait faire pencher la balance en leur faveur avant l'échéance tant attendue de ce dimanche à la Paris La Défense Arena. En moyenne, ces derniers inscrivent 3,6 essais par match. Les Toulousains sont prévenus, il va falloir sortir les barbelés.

Quand ils décident d'appuyer sur l'accélérateur, le score est généralement très lourd pour leurs adversaires. Avec des joueurs de classe mondiale comme Finn Russell, Simon Zebo, Teddy Thomas ou Juan Imhoff... les défenses adverses s'affolent et les magiciens Ciel et Blanc nous gratifient de leurs plus beaux tours.

Top 14 - Virimi Vakatawa (Racing 92) contre le Stade FrançaisIcon Sport

Dans cette ligne d'attaque cinq étoiles, un joueur survole encore un peu plus les débats, c'est Virimi Vakatawa. Grand oublié des dernières listes du sélectionneur gersois Jacques Brunel, le trois quart centre international réalise une saison de haut niveau. Avec dix essais inscrits depuis le début de la saison, il est le meilleur marqueur du championnat.

Avec cette attaque détonante, le Racing 92 dispose d'un atout de poids avant d'affronter le Stade Toulousain en quart de finale de Champions Cup.