Rien à perdre, tout à gagner. Ce sera le leitmotiv du Stade Toulousain pour son déplacement au Leinster dans le cadre de la demi-finale de Champions Cup. Le petit crac du rugby français devrait retrouver une place de titulaire dans le groupe. La question se pose de savoir si ce sera à la mêlée ou à l’ouverture. Antoine Dupond sait qu’il jouera le tenant du titre en Champions Cup. En ce sens, le groupe toulousain a tout à gagner sur cette rencontre.

" On a tous très hâte et on est tous motivé "

"On n’a rien à perdre c’est évident. Il n’y a pas de pression à avoir. C’est le grand favori, le champion en titre. Il n’y a qu’à y aller, jouer notre rugby à fond et tenter notre chance", lance-t-il. Cette année Toulouse réussi à battre un Leinster à domicile, invaincu depuis un an et demi. Ce qui laisse des raisons de croire que tout reste possible. Le match retour a été plus compliqué mais ce n’est pas une fatalité, loin de là. "Le match retour ils nous ont pris sur la stratégie, ils n’ont rien fait d’exceptionnel. Après tout ce qu’ils ont fait c’était très propre, très clinique. Nous on a eu du mal à stopper leur dynamique, on n’a pas su maintenir notre vitesse et tenir le ballon. On a eu beaucoup de perte de balle assez facile, on n’a pas réussi à marquer sur nos points forts", poursuit le joueur.

Vidéo - "Dupont est une menace clairement identifiée sur toute la planète rugby" 01:30

Le match à Clermont ne semble pas avoir laissé de grosses séquelles mentales ou physiques trop importantes. "Il a fallu récupérer. La fraicheur mentale, elle, se trouvera d’elle-même". Il est sûr d’une chose, "on a tous hâte d’être à dimanche et on est tous très motivé". Après sa dernière demi-finale en Crabos à Auch, Antoine Dupont s’apprête à vivre ce dont rêve tout joueurs de rugby, amateurs comme professionnels. Il avoue lui-même "Quand on est un jeune joueur, on n’attend que de connaître des phases finales. Tu te bats toute l’année pour ça. L’an passé, j’avais raté le barrage. Là, le fait que ce soit en Coupe d’Europe…Ici, certains sont habitués mais pas moi".

Souhaitons que le chemin ne s’arrête pas là pour lui et pour le club.

Par Dylan Munoz