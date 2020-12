Le coup du chapeau ! Peu de joueurs peuvent se targuer d'avoir mis un triplé en Coupe d'Europe, encore moins pour leur premier match dans la compétition. Kotaro Matsushima vient en une après-midi de signer de fort belle manière ses débuts. Dès la 4e minute, le Japonais est à la conclusion d'un superbe mouvement clermontois initié par Moala, Penaud et Raka.

D'un ailier à un arrière, le premier essai de l'ASMCA est une merveille. Et que dire de sa réalisation vingt minutes plus tard... Pour l'essai du bonus offensif après moins de vingt-cinq minutes, le Nippon profite de l'excellent travail de Naqalevu qui passe les bras pour le trouver en bout de ligne. L'accélération fulgurante de la fusée Matsushima ne laissa ensuite plus la moindre chance de filer vers son doublé. À la pause déjà, les Clermontois menaient 14 à 29.

Une deuxième mi-temps plus tranquille... où il s'offre un triplé

Dans un match déjà plié après vingt minutes, Clermont a continué à dérouler son jeu, mais on a un peu moins vu l'homme du match. Cependant, à dix minutes du terme de la rencontre, le virevoltant Matsushima a inscrit le dernier essai des Jaunards dans cette partie. Sur un ruck formé par Ravai au coeur des 22 mètres, Bézy éjecte et trouve Lopez qui sert dans l'intervalle le Japonais pour l'essai synonyme de coup du chapeau pour lui.

Avec cette balade, Clermont a plus que réussi son entrée en lice et Matsushima en est désormais à sept essais en neuf matches sous le maillot jaune de l'ASMCA. De bon augure pour la suite de la compétition.