Minés par les blessures au poste de talonneur, Ugo Mola et son staff n’ont pas vraiment le choix quand est venue l’heure de cocher le nom du joueur qui officiera avec le numéro 2 floqué dans le dos. Peato Mauvaka se retrouve sur le devant de la scène pour ce quart de finale européen à seulement 22 ans. La pépite calédonienne, polie par l’école toulousaine ne demande plus qu’à exploser.

Arrivé en provenance de Nouvelle-Calédonie à l’âge de quinze ans, Peato Mauvaka a côtoyé les équipes de France de jeunes très tôt. Champion d’Europe U18 en 2015, il fera également partie des sélections U19 et U20. Le gamin de Nouméa a connu sa première feuille de match en professionnel le 17 décembre 2016 face aux Zèbres. Une trajectoire logique pour Michel Marfaing, responsable sportif du centre de formation : "Il a des qualités d’explosivité, de vitesse et de technique individuelle assez exceptionnelles. Il a cette capacité à manier le ballon un peu dans tous les sens".

Mauvaka est un joueur de caractère qui a su rebondir après plusieurs blessures qui ont souvent freiné sa progression au plus haut niveau. Il a connu une montée en puissance phénoménale cette saison avec six titularisations en quinze feuilles de matches. Au total, le jeune talonneur a disputé 526 minutes cette saison dont 66 en Champions Cup avec notamment des entrées en jeu lors de la double confrontation face aux Wasps ainsi que sur la pelouse du Leinster. Le solide talonneur Rouge et Noir (1m84 ; 111 kg) s’est fait une place au soleil dans l’effectif cinq étoiles du Stade Toulousain.

Top 14 - Peato Mauvaka (Toulouse) contre MontpellierIcon Sport

La disparition de son papa en décembre 2018 n’a fait que renforcer sa rage de vaincre. Le 24 décembre 2018, Peato Mauvaka et le Stade s’apprêtent à disputer un grand classique de notre championnat face à Clermont. Pourtant, une semaine auparavant, le jeune joueur apprenait une terrible nouvelle, le décès de son père. Pas question pour lui de manquer un tel rendez-vous avec son club, Mauvaka participa à la rencontre face à Clermont au Michelin. La semaine précédant la rencontre, ce dernier a fait l’aller-retour en Nouvelle-Calédonie pour assister aux funérailles de son papa. Meurtri, il fit son retour à Toulouse le vendredi pour prendre le départ pour l’Auvergne avec ses coéquipiers qui ont tant bien que mal essayé de le réconforter. Mais la décision lui appartenait, il a pris seul la décision de jouer ce match et en a fait part à Ugo Mola. Preuve s’il en fallait de la détermination du garçon, même dans l’adversité la plus totale.

Le jeune toulousain a également profité du Tournoi des 6 Nations pour se révéler aux yeux du grand public et s’affirmer comme un élément fort de l’effectif. Justement, cette édition 2019 du Tournoi va faire basculer à jamais sa carrière. Comme on a l’habitude de le dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En l’occurrence, le malheur de Julien Marchand, capitaine du Stade Toulousain et Leonardo Ghiraldini, sa doublure, font le bonheur de Peato Mauvaka. En effet, Marchand et Ghiraldini se sont gravement blessés au genou, les éloignant des terrains pendant de longs mois.

Pendant ce temps-là, se profile le quart de finale européen du Stade Toulousain. Troisième dans la hiérarchie des talonneurs, Peato Mauvaka est propulsé titulaire, aussi grâce à son talent. Un coup du sort favorable au Calédonien, qui devra assumer la lourde tâche de suppléer Julien Marchand auteur d’une saison extraordinaire jusqu’à sa grave blessure.

Ce sera le premier grand match dans la jeune carrière de Peato Mauvaka, une occasion rêvée de montrer à tout le continent, le vivier de joueurs exceptionnel dont dispose le quadruple champion d’Europe.

Par Thomas Saint-Antonin