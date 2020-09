Owen Farrell a été suspendu cinq matchs pour son plaquage dangereux sur le joueur des Wasps Charlie Atkinson à la 61e minute du match lors de la dernière journée de championnat. Le choc avait été tellement violent que ce dernier n'avait pas pu terminer la rencontre et l'arbitre n'avait pas hésité à expulser l'international anglais. Le capitaine du XV de la Rose est passé devant la commission de discipline mardi. L'audition a duré quatre heures et le le président du panel indépendant Mike Hamlin a déclaré: "Il s'agissait d'un contact totalement inacceptable avec le cou, la tête de Charlie Atkinson à la suite d'un plaquage imprudent qui a eu pour conséquence de le rendre inconscient et de provoquer uns commotion cérébrale. Cela a conduit le panel à conclure qu'il s'agissait d'une infraction de haut niveau avec un point d'entrée de 10 matches. Il n'y avait pas de caractéristiques aggravantes."

Néanmoins cette sanction initiale a finalement été ramené à cinq semaines après les témoignages du manager des Saracens Mark McCall, du sélectionneur du XV de la Rose Eddie Jones mais aussi des fondateurs d'une oeuvre de bienfaisance avec laquelle le joueur travaille. Owen Farrell manquera le quart de finale de Coupe d'Europe mais aussi une éventuelle demi-finale puisqu'il sera requalifié le 5 octobre. Les Saracens doivent affronter la province irlandaise du Leinster le samedi 19 septembre en quarts de finale.