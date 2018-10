Champions Cup - Où en sont les clubs français ?

Toulon

C'est l'équipe française la moins en forme depuis le début du championnat. En sept journées, les hommes de Patrice Collazo n'ont gagné qu'à deux reprises. Les deux fois à domicile face à Castres (28-27) et face à Agen (33-3). Le RCT s'est incliné ce week-end au GGL Stadium face à Montpellier. Le MHR est dans la poule de Toulon en Champions Cup. Pour la première journée, les Toulonnais accueilleront les Newcastle Falcons, derniers de Premiership.

Montpellier

Le MHR s'est donc imposé 29 à 17 ce dimanche face à Toulon. Après un début de saison poussif, les Montpelliérains semblent avoir trouvé leur rythme de marche. Ils viennent d’enchaîner trois victoires consécutives. Pour la première journée de Champions Cup, Montpellier accueille Édimbourg. Les Écossais sont troisièmes du Groupe B. Ils enregistrent trois victoires pour trois défaites en championnat.

Racing 92

Deux fois finaliste en trois ans, le Racing 92 "veut mettre la première étoile sur le maillot" dixit le capitaine des Ciel et Blanc, Dimitri Szarzewski. En Top 14 depuis le début de la saison, le Racing 92 souffle le feu et le froid. Vainqueurs au Stade Français et à Toulon, les Ciel et Blanc ont perdu deux fois à domicile. La première fois face à Clermont (17-40) et la deuxième fois, c'est face à Lyon ce week-end (13-19). Pour cette nouvelle saison européenne, le Racing 92 commencera par un déplacement aux Scarlets.

Champions Cup - Dimitri Szarzewski (Racing 92) contre le MunsterIcon Sport

Lyon

Les Lyonnais vont découvrir cette compétition. Pour la première fois de leur histoire, les hommes de Pierre Mignoni vont jouer la Champions Cup. Actuellement troisième du Top 14, le Lou confirme la bonne fin de saison réalisée l'année dernière. Ils viennent de créer l’exploit en battant le Racing à la Paris défense Aréna. Pour leur entrée dans cette compétition, les Lyonnais reçoivent les Cardiff Blues, vainqueurs de la Challenge Cup la saison dernière.

Toulouse

Le Stade Toulousain retrouve sa compétition. Après un an d’absence, le club, quatre fois titré, revient en Champions Cup. Actuellement sixième et barragiste, Toulouse réalise un bon début de saison. Souvent dominateur pendant une heure de jeu, les Toulousains perdent leur emprise sur les matchs en fin de rencontre. À l'image de la défaite dans le derby face à Castres à Ernest Wallon (22-26). Le Stade Toulousain se rendra à Bath pour la première journée. Les Anglais ont gagné une fois la Grande Coupe d'Europe en 1998.

Castres

"On veut la jouer à fond" ce sont les mots de Christophe Urios et de Mathieu Babillot. Les champions de France en titre réalisent un très bon début de saison. La seule tâche au tableau est cette défaite ce week-end à la maison face au Stade Français. Le Castres Olympique a déjà remporté deux rencontres à l’extérieur cette saison. Lors de la première journée à Montpellier pour le remake de la finale du Top 14, et lors du derby à Toulouse dans le cadre de la sixième journée de Top 14. Le CO se rendra à Gloucester pour la première journée de Champions Cup. Les Anglais sont quatrièmes de la Premiership.