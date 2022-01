Un classique du genre, à force. Après un début de saison sur courant alternatif, c’est simple, en ce moment, tout ce que fait le Gersois se transforme en or. Contre Bath, le capitaine et numéro 8 maritime a bravé l’épais brouillard recouvrant la pelouse de Marcel-Deflandre pour faire (re) sauter la banque des indicateurs individuels de performance, dans tous les registres ou presque.

Rochelais le plus actif au plaquage (8) et décisif à la récupération du ballon (2 turnovers gagnés) sans concéder de faute, il s’est aussi montré, de très loin, le plus menaçant offensivement avec 9 courses, 87 mètres parcourus, 8 défenseurs battus et 2 franchissements au compteur. En pile une heure. Bref, comme face à Glasgow un mois plus tôt, une activité au-dessus du lot et digne d’un trois-quart, par moments.

Comme sur cette fantastique chevauchée solitaire (29e) toute proche de parachever son œuvre. Entre "cad-deb" et raffûts, la lanterne rouge de Premiership a dû s’en remettre à un retour XXL de Josh Bayliss pour empêcher Alldritt d’aplatir. Si Romain Carmignani aime à rappeler que "Greg brille parce que les avants font aussi le boulot pour lui", l’entraîneur des avants rochelais y voit une juste récompense de la construction de "ses semaines de préparation. J’ai envie de l’encourager à continuer dans cette voie-là". La France du rugby aussi, alors que se profile le Tournoi des 6 Nations.