Sur quels aspects votre équipe a-t-elle progressé pour remporter enfin une finale ?

Oui, on a perdu deux finales. C’était très dur. On a eu une opposition très dure pendant cette rencontre ? On a très bien travaillé. Je leur ai dit qu’il allait avoir la coupe. C’était la leur. On était certain qu’on allait gagner. On a disputé ce match pour le gagner. Il y a le carton jaune. Il y a une bataille de conviction, de force. Il fallait rester confiant. On devait être en place. On a eu des problèmes en première période. On a eu des difficultés à être discipliné. Il y a eu des décisions contraires à nous. Ils ont pris trois points par trois points. Si on pouvait être à 12-7 à. Nous sommes une équipe de deuxième période. C’est le côté humain du match. On savait que le Leinster, on pouvait les avoir sur les vingt dernières minutes. On avait un état d’esprit fort. Il y a eu toutes ces pénalités contre nous, on était dans le dur. Je suis très fier de mes joueurs, et de cette équipe. C’est une grande satisfaction.

Vous avez été derrière quasiment toute la partie. Avez-vous craint une nouvelle déconvenue avant cette libération de Retière ?

Je n’ai jamais eu peur. Ce qui s’est passé il y un an, c’est comme s’il y avait douze ans. On était sereins. On était calmes. Notre entraîneur des avants adore le jeu direct. Moi j’aime marquer des essais, peu importe. Les avants ont gardé ce ballon. On avait besoin d’un essai. Retière, techniquement vous pouvez le trouver des défauts, mais je sais que c’est un joueur qui est capable de mettre des essais. Et aujourd’hui, c’était dur de marquer un essai. Ce soir, avant tout, c’est magnifique pour le groupe.

Justement, parlez-nous de votre groupe…

J’ai un groupe magnifique. Un beau et grand groupe. J’ai voulu en tirer le meilleur. Il fallait trouver la bonne finition. Cette coupe était importante. Pour la première fois, on a la Champions Cup. Ça a été dur. Il voulait cette coupe pour tout le monde. Si vous voulez des vacances, venez à La Rochelle. Les gens sont sympas. Le retour à La Rochelle, avec la Champions, va être spécial. Je suis très fier de mes joueurs.

Comment s’est déroulé votre avant-match ?

Hier soir, on a eu une petite réunion avec tous les joueurs. C’était un moment qu’on a apprécié. On a oublié l’émotion. On s’est concentrés sur notre performance. On savait que le Leinster était fort en début de match. On sentait certains joueurs frustrés. On a laissé les leaders parler. Est-ce qu’ils vont être capables de le faire ? Je suis hyper content. Ils ont trouvé la force mentale, physique pour aller chercher un peu plus.

Vous aviez fait des choix forts qui ont payé. Est-ce qu’ils ont été difficiles à faire ?

C’était hyper difficile honnêtement. Cet aspect du boulot est horrible à faire. Je suis à la recherche de la performance. Ça m’a fait mal de mettre des mecs sur le banc. Ils ont tous la capacité de le faire. Will Skelton a eu une attitude fantastique. Greg aussi, et tous les autres même ont eu de superbes attitudes sur la pelouse. C’était horrible de dire à Pierre Popelin que je n’avais pas de place pour lui. Vous avez peut-être pensé que j’étais malade de mettre un buteur de plus en dehors de la feuille de match. On avait besoin d'essais pour gagner cette coupe. Il y a quelque chose que le Leinster ne pourra pas débattre : on a marqué trois essais, ils n’en ont pas marqué. C’est mon expérience du Munster. Trois points par trois points, ça ne suffit pas. Heureusement, on n’a pas eu de blessés. C’était aussi important pour West. Toutes les choses qui sont arrivées dans le passé, aujourd’hui, le travail qu’il a fait à payer. Il a validé ça.