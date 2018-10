Champions Cup - Mathieu Babillot (Castres) : "Un peu rageant"

Rugbyrama : Que retenez-vous de ce match ?

Mathieu Babillot : C'était dur et nous avons pas mal subi. Nos adversaires nous ont bien pressés et bloqués chez nous. A l'arrivée, on prend un point. L'équipe était venue avec des ambitions et, sur l'ensemble de la rencontre, c'est plutôt bien. Même s'il y avait la possibilité de gagner. La Coupe d'Europe se joue sur des détails, on le sait.

Y a-t-il donc quelques regrets ?

M.B. : Oui, même s'il y a eu des bonnes choses. Mais nous avons commis trop de petites erreurs dans des moments clés. A cause de cela, nous n'avons pas basculer du bon côté. C'est la différence avec le championnat, il faut être encore plus précis.

Avec le match nul entre Exeter et le Munster, une victoire aurait pourtant été une magnifique opération...

M.B. : Je ne sais pas mais cela nous aurait fait du bien. Le groupe est solidaire, il ne lâche pas, même quand il est mené. Il sait garder le cap mais c'est un peu rageant car on a envie de batailler dans cette compétition, de la jouer à fond.

Comment abordez-vous désormais la réception d'Exeter samedi prochain ?

M.B. : Ce sera encore un cran au-dessus. C'est une équipe que joue beaucoup. Donc nous devrons être très forts à domicile, sinon ce sera la sanction directe.