Ulster - Clermont

Deuxième de la conférence A du Pro 14, l'Ulster s'est imposé d'un petit point à Bath la semaine dernière pour la première journée de la Champions Cup. Cette fois-ci, ils reçoivent une équipe clermontoise retrouvée. Avec des internationaux de retour en pleine forme (doublé de Raka et doublé de Yato), l'ASM a corrigé les Harlequins 53-21. Pour cette rencontre à Kingspan Stadium, les Ulstermen voudront confirmer devant leur public, sur une pelouse où ils n'ont plus perdu depuis janvier 2017 en coupe d'Europs.. Les Jaunards tenteront de réaliser l'exploit mais devront redoubler d'efforts pour remporter ce duel de la poule 3.

Notre pronostic : Victoire de l'Ulster, bonus défensif pour les Clermontois

Toulouse - Connacht

Les Toulousains ont réussi leur entrée en matière du côté de Gloucester avec une victoire 25 à 20. À l'instar des Clermontois, le retour des internationaux a fait du bien au Stade. Devant dans la conquête et dans la discipline, les hommes d'Ugo Mola doivent confirmer ce samedi à Ernest Wallon. Connacht de son côté l'a emporté aussi contre Montpellier dans un match accroché. Les joueurs de la province irlandaise s'étaient déjà inclinés 19-10 à Toulouse en janvier 2017. Les Haut-Garonnais auront à coeur de régaler leur public dans cette partie de Coupe d'Europe mais méfiance face à une équipe qui aime bien battre les clubs français chez eux ces dernières années.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse avec bonus offensif.

Lyon - Leinster

Quelle affiche ! Le leader du Top 14 reçoit le monstre du Pro 14. Une seule défaite lyonnaise depuis le début du championnat en neuf matchs disputés, côté Irlandais, c'est tout simplement un sans-faute, six victoire sur six. Ce choc promet des étincelles. Si les Rhodaniens ont accusé le coup à Northampton, nul doute que cette rencontre de prestige leur donnera envie de performer face à un club majeur de cette compétition. Leurs adversaires ont demarré de la meilleur manière contre Bennetton Rugby avec une victoire 33-19. Cinq essais et un triplé de Ringrose, les Leinstermen sont lancés. Match à ne manquer sous aucun pretexte.

Notre pronostic : Victoire du Leinster avec bonus offensif, bonus défensif pour Lyon.

Munster - Racing 92

Les Racingmen ont fait tombés les champions en titre trés lourdement amoindris. Une victoire 30-10 sur laquelle il faudra s'appuyer pour tenter d'aller battre le leader la conférence B de Pro 14. Les joueurs du Munster n'ont pas fait de cadeaux aux Ospreys en allant s'imposer sur leur pelouse 32-13. Le 21 octobre 2017, les joueurs ciel et blanc s'étaient inclinés 14 à 7 chez leur futur adversaire. Une terre imprenable puisqu'il faut remonter à fin 2015 pour trouver une défaite européenne de la Red Army.

Notre pronostic : Victoire du Munster avec bonus offensif.

Sale Sharks - La Rochelle

Dimanche à 13 heures, déplacement des Rochelais à Sale. Les Jaunes et noir ont été puni chez eux contre Exeter pour leur entrée en lice dans la compétition sur le lourd score de 31 à 12. Un voyage difficile attend les hommes de Victor Vito chez l'un des placés de la Premiership. Défaits lors de la dernière journée de Top 14 à Lyon, les Rochelais doivent se ressaisir pour ne pas poursuivre cette dynamique négative. Les Sharks voudront absolument rebondir à domicile après leur récente défaite à Glasgow.

Notre pronostic : Victoire de Sale Sharks.

Montpellier - Gloucester

Les deux vaincus de la poule 5 s'affrontent ce dimanche. Le MHR a perdu 23-20 à Connacht dans un match serré. Si elle ne pourra pas encore aligner Handré Pollard, les Héraultais vont devoir se reprendre s'ils veulent accrocher quelque chose en Europe. Gloucester défait à la maison contre Toulouse aura pour défi de s'imposer au GGL Stadium avant de reprendre en Premiership un déplacement aux Harlequins. Pour ce premier affrontement entre les deux équipes, la victoire se dessinera sans doute dans les ultimes instants.

Notre pronostic : Victoire du MHR sur le fil, bonus défensif pour Gloucester.