Champions Cup - Louis Picamoles (Montpellier) : "Un sentiment mitigé"

"Il y a quand même la victoire. On est frustrés car on aurait pu et on aurait dû faire beaucoup mieux. Il était tout de même important de rentrer dans cette compétition par une victoire. On ne peut pas s'en satisfaire, on doit produire un meilleur rugby et augmenter notre capacité de jeu. J'ai donc un sentiment plus que mitigé. Le contenu est insuffisant, la seconde mi-temps est médiocre. Si on ne fait pas les efforts nécessaires (le déplacement à Newcastle, NDLR) va être compliqué. A partir du moment où nous avons inscrit le 3e essai, on a été un peu dans le confort et on a fourni un peu moins d'efforts. Ensuite, on est restés dans un faux-rythme et on n'a pas réussi à enfoncer le clou. Et les Ecossais se sont donnés les moyens de revenir et de nous mettre en danger."