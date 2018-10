Champions Cup - Louis-Benoît Madaule (Toulouse) : "J'ai pisté le bon intervalle"

Rugbyrama : Vous avez effectué une interception décisive sur vos 22 mètres qui a conduit au dernier essai de Maxime Médard. Comment avez-vous préparé votre coup ?

Louis-Benoît MADAULE : Je ne sais pas si on peut dire que je l'ai préparé. Mais, toute la semaine, on avait observé et analysé cette équipe du Leinster. Elle s'appuie sur des phases de jeu très programmées, avec une prise du milieu du terrain. C'est son point fort, elle a tendance à toujours jouer dans l'avancée, donc dans le même sens. Mais j'ai senti qu'elle allait renverser sur ce coup... J'ai pisté le bon intervalle et j'ai eu la chance que Yoann Huget sorte bien à l'intérieur ensuite.

Champions Cup - Sofiane Guitoune (Toulouse) contre LeinsterIcon Sport

Que vous inspire cette victoire avec une formation pourtant diminuée ?

L.-B.M. : Oui, beaucoup de joueurs n'étaient pas là, des garçons très expérimentés étaient suspendus. Il y avait de la jeunesse sur le terrain mais, petit à petit, ce groupe apprend à se connaître. On a fini avec un pilier de 18 ans (David Ainu'u) qui disputait son premier match de Coupe d'Europe. Félicitations à lui et à tout le monde. J'espère qu'on va continuer sur cette voie en Top 14 aussi.

Peut-on parler de succès référence ?

L.-B.M. : La suite des événements nous dira si c'est référence ou pas. Il faut vite se remettre en question car, la semaine prochaine, les Perpignanais nous attendent pour un match vital pour eux. Je suis né à Narbonne, je connais bien la ferveur catalane (sourires).

Champions Cup - Ugo Mola peut être fier : Le Stade Toulousain a renversé le LeinsterIcon Sport

Avec ces deux victoires en deux journées, la Coupe d'Europe devient-elle une priorité ?

L.-B.M. : La priorité, c'est de gagner les matchs. Nous sommes allés à Bath dans cet état d'esprit et nous y sommes arrivés. Maintenant, nous allons de nouveau nous focaliser sur le championnat. Tout n'a pas été parfait sur nos deux victoires européennes mais il y a une belle base de travail. Je pense notamment à notre performance collective sur cette première mi-temps contre le Leinster. Sur le plan défensif, du bord du terrain, je nous voyais monter et les agresser. Notre gestion a aussi été intéressante.