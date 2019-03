Dans un match tourné vers l'offensive (10 essais), les Anglais des Saracens ont infligé une correction à Glasgow (56-27). Ils retrouveront le Munster en demie-finale à Coventry. Proches de la perfection, les Saracens n'ont laissé que des miettes à Glasgow. Toujours dans l'avancée, les Anglais ont quasiment marqué sur chacune de leur offensive. Pourtant, c'est Glasgow qui marquait le premier essai de la rencontre par l'intermédiaire de son demi de mêlée, Ali Price (2') mettant ainsi un coup de froid à l'Allianz Park.

Démonstration d'efficacité

Avantage de courte durée puisque la réaction des Sarries était immédiate. Alex Goode délivrait une passe au pied pour son arrière gallois, Liam Williams qui inscrivait le premier des sept essais de son équipe (5').

La suite ? Une démonstration anglaise. Après dix minutes de temporisation et d'observation, les Anglais remettaient la marche avant. Et face à la vitesse de jeu des Sarries, Glasgow a rapidement sombré. Après deux errances défensives consécutives des Warriors, David Strettle (25') et Brad Barrit (29') inscrivait chacun un essai avant la mi-temps. Malgré la réduction du score sur pénalité d'Adam Hastings, les Saracens faisaient un premier break à la pause (22-13).

Dès le retour des vestiaires, les joueurs anglais mettaient la pression sur les Warriors, acculés dans leur camp et privés de ballon. A force de subir les assauts, la défense de Glasgow a fini par céder. Liam Williams inscrivait un nouvel essai synonyme de doublé (49') avant que David Stretlle ne double lui aussi la mise (57'). La machine anglaise était en marche. Dès lors, plus rien ne pouvait arrêter les joueurs de Mark MacCall. Dépassés physiquement et pris de vitesse, les joueurs écossais ne pouvaient éviter le naufrage.

Rendez-vous à Coventry

Avec deux essais supplémentaires (George, 63' ; Tompkins, 71'), les Saracens s'imposaient sans aucune contestation dans un match à sens unique. Pour l'honneur, les Écossais réduisaient l'écart en fin de match par Horne (68') après une relance du fond de terrain de Stuart Hogg et Fagerson (82') sur ballon porté. Seules ombres sur le tableau, les blessures Tom swinson (70') pour Glasgow et de Brad Barrit (Saracens), tous deux sortis sur civière. En demie-finale, les coéquipiers de Brad Barrit retrouveront les irlandais du Munster qui se sont imposés plus tôt dans l'après-midi à Murrayfield contre Edimbourg (17-13).