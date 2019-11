Aucun lien direct avec l'amende reçue par le club londonnien pour avoir fraudé et contourné le salary cap durant plusieurs saisons, mais les Saracens ont cette fois écopé d'une amende de la part de l'EPCR, instance directrice de la Coupe d'Europe. Si le montant de celle-ci n'a pas été dévoilé, on sait que les champions d'Angleterre en titre n'ont pas envoyé de représentant de leur club lors du lancement officiel de la compétition à Cardiff au début du mois, étape obligatoire pour toutes les formations engagées. Cela quelques jours seulement après avoir écopé de quelque 6 millions d'euros d'amende et de 35 points de retrait en Premiership.