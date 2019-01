Champions Cup - Les Lyonnais terminent fanny

Malheureusement pour le LOU, sa nouvelle défaite européenne est synonyme de pire bilan en Champions Cup pour un club français. Zéro point en six matches, et une sixième défaite concédée à Cardiff. Les hommes de Pierre Mignoni peuvent nourrir des regrets, une fois de plus. Ils avaient pourtant pris le match par le bon bout en termes d’engagement et de rigueur mais ils n’ont pas réussi à avoir cette exigence sur 80 minutes. Les fameuses petites erreurs coutent cher face à un adversaire qui n’a pas eu besoin de forcer son talent.

Le tableau affiche pourtant 14 à 12 en faveur des Lyonnais à la mi-temps, le fruit d’un premier acte plutôt bien mené malgré des temps faibles. Un essai de pénalité vient d’abord récompenser les efforts de la mêlée (16’). Puis c’est une combinaison sur un ballon de relance entre Toby Arnold et Xavier Mignot, conclue par ce dernier, qui permet à Lyon de basculer en tête (38’). Titularisé à l’ouverture, Jean-Marcellin Buttin alterne beaucoup avec Alexis Palisson et c’est une équipe lyonnaise plutôt imprévisible qui est récompensée.

Des erreurs rédhibitoires

L’on a cependant un peu tendance à se répéter sur les sorties européennes des Gones, souvent coupables d’erreurs rédhibitoires à ce niveau de la compétition malgré cette envie de bien faire perceptible. Malmenés, les Blues profitent d’abord d’un exploit individuel de Harri Millard pour conclure un surnombre sur l’aile avec Aled Summerhill (23’), avant que ce dernier ne réalise le doublé sur une phase plus ou moins similaire après un travail de fixation (33’). L’efficacité galloise prend alors tout son sens malgré un jeu pas toujours bien huilé.

Les plaquages manqués sont ensuite plus flagrants, comme lorsque Tomos Williams passe les bras pour servir Owen Lane sur son aile, effaçant ensuite Alexis Palisson en un contre un (44’). Le demi de mêlée est par la suite à la conclusion d’une percée axiale de Josh Navidi (55’) et c’est son remplaçant en "9", Lewis Jones, qui parachève cette démonstration offensive dans la continuité d’un jeu au pied de Gareth Anscombe (61’). Sans quelques ballons bien grattés en défense par Deon Fourie, le score aurait même pu être plus lourd.