Sean Cronin, Tadhg Furlong et Garry Ringrose ont la possibilité de succéder à leurs coéquipiers du Leinster Sean O’Brien et Rob Kearney qui ont reçu ce prix individuel en 2011 et 2012, tandis qu’Alex Goode et Mako Vunipola s’inscrivent dans la lignée de Maro Itoje et Owen Farrell, eux aussi récompensés en 2016 et 2017 respectivement. La liste des 15 joueurs nommés initialement après la phase de poules a été réduite à cinq candidats grâce au verdict d’un jury d’experts et aux votes du public.

Les votes sont à nouveau ouverts sur epcrugby.fr/epoty

Le résultat final sera dévoilé le samedi 11 mai à l’issue de la finale de la Champions Cup à St James’ Park.