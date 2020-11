En Champions Cup, Bordelais et Toulousains ouvriront le bal. L'UBB se rendra à Northampton le vendredi 11 décembre à 17h30 tandis que les Toulousains iront à Belfast affronter l'Ulster le jour même à 20h. Lors de cette première journée, Clermont, Toulon, Montpellier et La Rochelle joueront le samedi tandis que Lyon et le Racing recevront respectivement Gloucester et le Connacht le dimanche.

Du côté de la Challenge Cup, des clubs français seront aussi sur le terrain dès le vendredi. Paris affrontera le Benetton Trévise à 18h30 tandis que Brive se déplacera à Leicester à 19h45. Bayonne, Agen, Pau et Castres joueront le samedi alors qu'il n'y aura aucun match le dimanche hormis lors de la deuxième journée.